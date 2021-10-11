Зеленский о создании мемориального комплекса "Бабий Яр": это не поможет убитым, но поможет живым. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Он рассказал о создании мемориального комплекса в Киеве на месте, где во время Второй мировой войны погибли около 200 тысяч человек.

Так, по словам Зеленского, государство совместно с общественностью, мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", инвесторами, историками, учеными, архитекторами и многими другими экспертами начали процесс создания мемориального комплекса и национального историко-мемориальный заповедника "Бабий Яр". Президент отметил, что ежемесячно здесь уже появляются новые объекты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Зеленский рассказал, что за несколько лет они станут частью этого единого масштабного комплекса памяти о Бабьем Яре. Он отметил, что он позволит ощутить ужас и боль страданий, которые приносят человечеству нацизм, расизм, антисемитизм, ксенофобия и нетерпимость.

"Да, к сожалению, это не поможет убитым здесь, но поможет живым. Тем, кто должен об этом знать, помнить, передать детям, внукам. Чтобы, когда мы попадем в следующий виток спирали, по которой развивается цивилизация, у всех нас не было ни одного перекрестка. Чтобы у всех нас был только один путь – путь человека, который все мы выберем с глубоким уважением к памяти всех жертв Бабьего Яра, Холокоста, второй и я верю, последней мировой войны", – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что 80 лет назад во время Второй мировой война нацисти расстреляли в Бабьем Яре около 200 тысяч человек. Первая кровь пролилась в сентябре 1941 года, когда были расстреляны 752 пациента психиатрической больницы имени Павлова. Спустя несколько дней тут были убиты почти 34 тысячи евреев, а за два года – почти все еврейское население Киева. Убитые здесь – это преимущественно люди пожилого возраста, женщины, дети, поскольку почти все мужчины в то время уже находились на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, опрос показал, что подавляющее большинство украинцев не знает всей правды о трагедии в Бабьем Яре. И почти все они хотели бы узнать, что на самом деле происходило в этом месте, которое стало известным на весь мир. И это является важным сигналом для власти.