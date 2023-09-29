Тела убитых горели месяцами: истории очевидцев о страшном преступлении нацистов в Бабьем Яру

Каждый год в последние дни сентября Киев и вся Украина чтят память жертв расстрелов в Бабьем Яру. В 1941 году, только оккупировав украинскую столицу, нацисты совершили здесь огромное преступление, всего за два дня (29-30 сентября) убив более 30 тысяч евреев. Массовые казни продолжились и после этого. Всего здесь погибли более 100 тысяч человек, половина из которых были евреями. Некоторые историки проводят осторожные параллели этого эпизода Холокоста с массовыми расстрелами, которые осуществляют россияне во время оккупации Украины, начавшейся весной 2022 года.

"Суспильне" собрало свидетельства очевидцев той трагедии и их родственников. Этим людям удалось выжить в Бабьем Яру и Сырецком концлагере и впоследствии они стали открывать миру правду о зверствах нацистов.

Как происходили расстрелы в сентябре 1941 года

После трех месяцев ожесточенных боев за Киев советские войска начали отступать от украинской столицы 17 сентября 1941 года, и уже 19 числа в город зашли нацисты. Они сразу начали наводить здесь свои порядки. Так, 28 сентября по всему городу были распространены листовки с приказом всем евреям собрать свои вещи и на следующий день появиться на 8 утра на нынешнюю Лукьяновскую площадь. Тех, кто нарушит это требование, угрожали расстреливать.

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И люди начали сходиться утром 29 сентября. Они ожидали депортации или переселения в гетто либо концлагерь, авместо этого их начали отводить в урочище Бабий Яр, по дороге отбирать вещи и там расстреливать.

Так вспоминала на суде этот день актриса кукольного театра Дина Проничева – одна из немногих взрослых, которым удалось выжить: "Нас выстроили на очень маленьком песчаном выступе. Я закрыла глаза, сжала кулаки и напрягла все мышцы и бросилась вниз. До выстрела. Мне показалось что я летела целую вечность. Я упала на трупы удачно – не расстрелянная".

Время от времени нацисты спускались в овраг проверить, не выжил ли кто после расстрела, и добивали их. Во время такой проверки офицер наступил Проничевой одной ногой на грудь, а другой на руку, заподозрив, что она жива, ведь у нее не было крови на одежде. Женщине удалось удержаться и не закричать. Так она спаслась.

Но прежде она пережила еще один ужас. Нацисты начали засыпать трупы расстрелянных землей. И Дину могли похоронить заживо. Тогда она решила, что лучше быть расстрелянной, чем погибнуть таким образом. Но когда она из последних сил смогла выбраться на поверхность, ее никто не заметил. И Проничевой удалось выбрать из Бабьего Яра.

Как нацисты пытались скрыть следы преступления

К моменту оккупации Киева Александру Берлянту было 6 лет. Его с матерью отправили в эвакуцию в казахстанскую Алма-Ату, а отец и бабушка остались. У бабушки поселились нацисты, а отца Семена, который был евреем, с октября 1941 содержали в Сырецком концлагере. В 1943 году, когда советские войска начали продвигаться в сторону украинской столицы, Семен Берлянт вместе с двумя сотнями пленников лагеря был отправлен в Бабий Яр.

Им предстояло выкапывать и сжигать тела расстрелянных людей. Рабочая смена могла продолжаться до 15 часов. О том, что происходило, он рассказывал на допросах в НКВД. Пленным приказали разворачивать землю, извлекать из нее останки и строить временные печи. "Они строились следующим образом: приносили с еврейского кладбища гранитные памятники, накладывали их вокруг ямы, на них клали железные рельсы, на которые клали металлические сетки. На сетки клали слой дров, а затем клали вырытые трупы. Трупы складывали высотой 2 – 2 ,5 метра. Приблизительно 300 трупов, а затем их поджигали", — так описывал свою работу Семен Берлянт.

Свидетелем тех событий стал Эдуард Положинцев, проживавший недалеко от Бабьего Яра. Он видел, как туда заводили людей группами до 50 человек. А в 1943 году там начали замечать автомобили без окон, которые являлись передвижными газовыми камерами. "На Сырецкой когда выходил из дома, можно было упасть, горелым мясом воняло. Потом ветер поднимался и все это развевалось. Четыре месяца горели люди", - рассказывал потом Положинцев.

Семен Берлянт оценивал количество выкопанных и сожженных людей в примерно 70 000. На этом работа пленных не заканчивалась. Им приходилось просеивать пепел и искать в нем драгоценности. Во время этих событий мужчина обнаружил труп своей матери. Она отказалась покидать Киев и ее тоже убили нацисты.

Берлянт был одним из немногих пленников Сырецкого концлагеря, которым удалось уцелеть. В сентябре 1943 г. стало понятно, что советские войска успешно наступают на Киев. Это означало, что нацисты, прежде чем уйти из города, расстреляют всех пленных. Поэтому группа заключенных решила сбежать. Осуществили свой замысел они ровно через два года после начала расстрелов в Бабьем Яру. 29 сентября 1943 года 80 человек выбили дверь и попытались выбраться. Выжить удалось всего десяти. Остальные расстреляли. "Им через трупы удалось прорваться к свету. Там внизу на Куреневке был кирпичный завод, и они там прятались в канализации. День или два, пока не пришла красная армия", – так впоследствии рассказал о спасении отца Александр Берлянт.

Кто погиб в Бабьем Яру

В урочище нашли свою смерть более 100 тысяч человек. Евреев здесь уничтожали в рамках нацистской политики геноцида. Но расстреливали и душили газом также военнопленных, партизан, репрессированных, представителей других неугодных народов, людей с психическими расстройствами и так далее. Среди погибших были люди разных национальностей. Но большинство – половина – были именно евреями.

По мнению некоторых историков, события в Бабьем Яру заставили нацистов отказаться от практики массовых расстрелов и начать использовать для убийств ядовитый газ. Исследователь истории Киева Михаил Кальницкий говорит, что нацисты, которым приказали осуществлять казни, не выдерживали этого психологически. Потому и начались поиски других методов.

Долгое время трагедию Бабьего Яра умалчивали. Первый памятник погибшим здесь установили только в 1976 году. Причем памятник посвящен советским гражданам, военнопленным и офицерам расстрелянным в Бабьем Яру. Власти трижды вносили в него правки и в результате выбрали этот вариант – без упоминания об уничтоженных евреях. К тому же, по свидетельству очевидцев, памятник установили в той части урочища, где расстрелов не было.

Монумент, посвященный именно погибшим евреям, появился здесь в 1991 году. Им стала Менора – скульптура в виде еврейского семисвечника. Ее установили в честь 50-летия расстрелов в Бабьем Яру. В урочище можно найти еще много памятных знаков в честь всех погибших здесь во время нацистской оккупации.

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