Зеленский назначил нового руководителя Нацгвардии Украины вместо уволенного Балана

Украинский президент Владимир Зеленский уволил Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией Украины. Он подал в отставку после стрельбы, устроенной солдатом срочной службы Артемием Рябчуком в Днепре.

Соответствующий указ появился на сайте президента в четверг, 27 января. Исполняющим обязанности глава государства своим указом назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя, который до этого был заместителем Балана.

Ранее о назначении Лебедя на должность сообщал министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге. Чиновник не исключил, что после расследования причин трагедии в "Южмаше" возможны и другие увольнения лиц, "причастных к допущению этой ситуации".

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Сейчас уже от исполнения служебных обязанностей отстранено командование полка Нацгвардии в Днепре, где нес службу Рябчук. Речь идет о командире, начальнике штаба и заместителе командира полка по работе с личным составом.

Отметим, что Николай Балан был назначен командующим Нацгвардией 14 июня 2019 года.

Напомним:

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия. В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пятеро получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в командовании Национальной гвардии подтвердили факт драки между двумя солдатами подразделения, где Рябчук устроил стрельбу. Она случилась три недели назад. В то же время глава общественной организации "Международный центр помощи" Сергей Косяк заявил, что солдаты воинской части обвинили командование в ряде преступлений.