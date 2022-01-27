Солдат выстрелил в нее в упор трижды: врач сообщил, что успела сказать раненая в Днепре девушка

22-летняя Жанна Шарова, которая пострадала во время стрельбы в Днепре, находится в тяжелом состоянии. Солдат срочной службы Артемий Рябчук выстрелил в нее трижды в упор.

На данный момент медики борются за ее жизнь. Об этом рассказал главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко на брифинге в четверг.

Он отметил, что одна из пуль попала Жанне в живот в районе пупка и прошила ее насквозь, вследствие чего у девушки сломан позвонок и поврежден кишечник. Шарова потеряла очень много крови, в брюшной полости пострадавшей находится около 3 л крови. Кроме того, еще две пули попали в колено и плечо Жанны.

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Девушка перед тем, как потерять сознание, успела рассказать, что не ожидала стрельбы.

"Я не ожидала, я повернулась, услышала выстрелы, упала", – процитировал ее Рыженко.

Доктора уже провели ей операцию, но ее состояние все равно остается критическим. По словам Рыженко, восполнить такие кровотечения достаточно сложно. В пятницу для нее будут сдавать кровь полицейские.

Тем временем уже начался сбор средств для помощи Жанне Шаровой. Все неравнодушные могут перечислить деньги на номер карты: 5167 8032 3237 5241 (Шарова Нэлла, мама пострадавшей девушки).

Напомним, в четверг, 27 января, в городе Днепр солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии. В результате инцидента погибли пять человек. Также пятеро получили огнестрельные ранения.

Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" около 4:00 утра во время выдачи оружия. В городе Днепр была введена полицейская операция "Сирена". По тревоге был поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. Мотивы совершенного преступления пока не известны.

Вооруженного солдата задержали спустя несколько часов в пригороде Днепра. Стрелявшим оказался солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения. Злоумышленник был призвал на срочную службу Одесским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки в октябре 2021 года.