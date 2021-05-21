Зеленский наградил орденами и медалями 20 защитников Украины: восьмерых посмертно. Список
Президент Украины наградил орденами "За мужество" III степени и медалями "Защитнику Отечества" 20 украинских военнослужащих. Восемь из них – посмертно.
Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №202/2021 от 20 мая. Документ обнародован на сайте главы государства (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).
Государственными наградами он отметил военных, которые проявили мужество и самоотверженность во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Так, 9 бойцов награждены орденом "За мужество", 8 из них – посмертно.
Медалью "Защитнику Отечества" – 11 военнослужащих.
Полный список:
Наградить орденом "За мужество" III степени
Гелебранта Виктора Васильевича (посмертно) – младшего сержанта,
Грабаря Андрея Владимировича (посмертно) – младшего сержанта,
Грасса Германа Андреевича – солдата,
Карлийчука Ярослава Васильевича (посмертно) – старшего солдата,
Мороза Владислава Анатольевича (посмертно) – солдата,
Оноприенко Владимира Владимировича (посмертно) – старшего солдата,
Пекура Александра Валентиновича (посмертно) – старшего солдата,
Теперико Андрея Сергеевича (посмертно) – старшего солдата,
Юшко Дениса Павловича (посмертно) – матроса.
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
Билыка Юрия Григорьевича – лейтенанта,
Головецкого Константина Николаевича – старшего сержанта,
Гончара Артура Александровича – старшего солдата,
Косенко Руслана Валентиновича – старшего солдата,
Лукьяненко Андрея Анатольевича – старшего солдата,
Лукьянова Максима Тарасовича – сержанта,
Лямина Александра Петровича – прапорщика,
Маника Николая Леонидовича – старшего лейтенанта,
Норкина Илью Юрьевича – старшего солдата,
Самокишу Дмитрия Сергеевича – старшего лейтенанта запаса,
Турчака Юрия Юрьевича – матроса.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени старшего боевого медика горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Светлану Землину, которая спасала раненных под Шумами во время обстрела.