Зеленский наградил орденами и медалями 20 защитников Украины: восьмерых посмертно. Список

Президент Украины наградил орденами "За мужество" III степени и медалями "Защитнику Отечества" 20 украинских военнослужащих. Восемь из них – посмертно.

Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №202/2021 от 20 мая. Документ обнародован на сайте главы государства (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).

Государственными наградами он отметил военных, которые проявили мужество и самоотверженность во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Так, 9 бойцов награждены орденом "За мужество", 8 из них – посмертно.

Медалью "Защитнику Отечества" – 11 военнослужащих.

Полный список:

Наградить орденом "За мужество" III степени

Гелебранта Виктора Васильевича (посмертно) – младшего сержанта,

Грабаря Андрея Владимировича (посмертно) – младшего сержанта,

Грасса Германа Андреевича – солдата,

Карлийчука Ярослава Васильевича (посмертно) – старшего солдата,

Мороза Владислава Анатольевича (посмертно) – солдата,

Оноприенко Владимира Владимировича (посмертно) – старшего солдата,

Пекура Александра Валентиновича (посмертно) – старшего солдата,

Теперико Андрея Сергеевича (посмертно) – старшего солдата,

Юшко Дениса Павловича (посмертно) – матроса.

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

Билыка Юрия Григорьевича – лейтенанта,

Головецкого Константина Николаевича – старшего сержанта,

Гончара Артура Александровича – старшего солдата,

Косенко Руслана Валентиновича – старшего солдата,

Лукьяненко Андрея Анатольевича – старшего солдата,

Лукьянова Максима Тарасовича – сержанта,

Лямина Александра Петровича – прапорщика,

Маника Николая Леонидовича – старшего лейтенанта,

Норкина Илью Юрьевича – старшего солдата,

Самокишу Дмитрия Сергеевича – старшего лейтенанта запаса,

Турчака Юрия Юрьевича – матроса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени старшего боевого медика горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Светлану Землину, которая спасала раненных под Шумами во время обстрела.