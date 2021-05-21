Зеленский наградил орденами и медалями 20 защитников Украины: восьмерых посмертно. Список

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
2 минуты
137
Зеленский наградил орденами и медалями 20 защитников Украины: восьмерых посмертно. Список

Президент Украины наградил орденами "За мужество" III степени и медалями "Защитнику Отечества" 20 украинских военнослужащих. Восемь из них – посмертно.

Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №202/2021 от 20 мая. Документ обнародован на сайте главы государства (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).

Государственными наградами он отметил военных, которые проявили мужество и самоотверженность во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Так, 9 бойцов награждены орденом "За мужество", 8 из них – посмертно.

Медалью "Защитнику Отечества" – 11 военнослужащих.

Полный список:

Наградить орденом "За мужество" III степени

  • Гелебранта Виктора Васильевича (посмертно) – младшего сержанта,

  • Грабаря Андрея Владимировича (посмертно) – младшего сержанта,

  • Грасса Германа Андреевича – солдата,

  • Карлийчука Ярослава Васильевича (посмертно) – старшего солдата,

  • Мороза Владислава Анатольевича (посмертно) – солдата,

  • Оноприенко Владимира Владимировича (посмертно) – старшего солдата,

  • Пекура Александра Валентиновича (посмертно) – старшего солдата,

  • Теперико Андрея Сергеевича (посмертно) – старшего солдата,

  • Юшко Дениса Павловича (посмертно) – матроса.

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

  • Билыка Юрия Григорьевича – лейтенанта,

  • Головецкого Константина Николаевича – старшего сержанта,

  • Гончара Артура Александровича – старшего солдата,

  • Косенко Руслана Валентиновича – старшего солдата,

  • Лукьяненко Андрея Анатольевича – старшего солдата,

  • Лукьянова Максима Тарасовича – сержанта,

  • Лямина Александра Петровича – прапорщика,

  • Маника Николая Леонидовича – старшего лейтенанта,

  • Норкина Илью Юрьевича – старшего солдата,

  • Самокишу Дмитрия Сергеевича – старшего лейтенанта запаса,

  • Турчака Юрия Юрьевича – матроса.

Указ Зеленского.
Указ Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени старшего боевого медика горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Светлану Землину, которая спасала раненных под Шумами во время обстрела.

УкраинаВойна на ДонбассеВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский