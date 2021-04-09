Зеленский наградил медика ВСУ, вынесшую на себе раненого побратима из-под обстрела

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Боевой медик ВСУ Светлана Землина

Старший боевой медик горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Светлана Землина, которая спасала раненных под Шумами во время обстрела, указом президента Владимира Зеленского награждена офицерским орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Об этом в пятницу, 9 апреля, на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он подчеркнул, что девушка вытаскивала украинских бойцов из-под обстрела российских войск, рискуя собственной жизнью.

"Находясь вместе с президентом два дня на фронте и общаясь со Светланой, глядя ей в глаза, понимал, как много мы должны этой 24-летней девушке", – написал Данилов.

Он указал, что пока на фронте Светлана и тысячи других воинов защищают Украину, "кто-то продолжает воровать на контрабанде, наживаться на наших месторождениях, вылизывать кремлевские штиблеты, зарабатывать грязные деньги и финансировать масштабную антиукраинскую информационную кампанию".

"Поэтому нам всем нужно еще многое сделать, чтобы отблагодарить Светлану, а в ее лице всех, кто стоит на защите Родины, за их служения. Сделать так, чтобы их спина была прикрыта, и выстрелы из стороны "пятой колонны" не могли прозвучать", – подытожил секретарь СНБО.

Медик Светлана

Он также поблагодарил родителей девушки – Людмилу Андреевну и Геннадия Анатольевича.

Отметим, Орден Богдана Хмельницкого установлен для награждения граждан Украины за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, в укреплении обороноспособности и безопасности Украины.

Высшая степень ордена – I. Награждение этим орденом осуществляется последовательно, начиная с III степени.

Напомним:

  • Позже Землина рассказала, как смогла спасти побратима. Кроме того, она мгновенно должна была выбирать, кому из двух выживших бойцов ее помощь нужна была первому.

  • Известно, что после окончания Ривненского медицинского колледжа девушка стала единственной из своей группы, кто пошел в военкомат.

Светлана Землина и Алексей Данилов
Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Зеленский 9 апреля провел второй день в зоне ООС на Донбассе. Он провел ночь в местах дислокации украинских защитников, а в пятницу пообщался с бойцами и вручил им награды.

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