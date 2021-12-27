Зеленский будет вынужден рассмотреть петицию о воинском учете женщин

Петиция об отмене приказа Министерства обороны о воинском учете для женщин, размещенная на сайте президента Украины, набрала более 25 тысяч голосов. Такое количество подписей необходимо для рассмотрения документа главой государства.

"Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность и/или профессию, быть военнообязанными!" – говорится в названии петиции. Ее автором указана Рашевченко Яна Вячеславовна.

Среди прочего, в документе также отмечается, что резонансный приказ Минобороны был подписан без общественного обсуждения, подготовительных мер, переходного периода и "разъяснений по механизму реализации".

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С 23 декабря 2021 года, когда петиция была создана, она набрала более 25,7 тысяч подписей (на момент публикации). Этого количества достаточно для того, чтобы президент Владимир Зеленский рассмотрел инициативу.

Напомним, ранее Минобороны Украины объявило о постановке на воинский учет женщин ряда специальностей. Перечень последних, обнародованный в приказе ведомстве от 11 октября 2021 года, расширили в десятки раз.

Информация о возможной мобилизации украинок спровоцировала множество вопросов и дискуссий. А в социальных сетях по этому поводу появилось множество разнообразных мемов и фотожаб.

В то же время депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Завитневич призвал "не сеять панику" и заявил, что список "военнообязанных" профессий планируют сократить, а женщин на данный момент не планируют призывать на воинскую службу.