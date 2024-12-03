Заявил, что 'испугался': в Черкасской области мужчина уклонился от мобилизации и поплатился

В Черкасской области военнообязанного мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от мобилизации. Обвиняемый получил повестки, был признали годным к военной службе, но уклонился от исполнения долга.

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На судебном заседании мужчина заявил, что испугался за свою жизнь и не пошел в ТЦК. Об этом говорится в приговоре Маньковского районного суда Черкасской области.

В суде свою вину в совершенном правонарушении мужчина признал полностью. Также он отметил, что не помнит, где его задержали сотрудники ТЦК и вручили повестку.

В материалах дела говорится, что мужчину повели проходить медосмотр, проходил он его до вечера, несколько врачей не пришел, а на второй день он не пришел. Затем его остановили сотрудники полиции, повезли на медосмотр и ему выписали повестку. В результате повестку в ТЦК фигурант проигнорировал. По словам мужчина, по повестке в ТЦК он не явился, потому что испугался за свою жизнь.

Вина обвиняемого подтверждена в суде и другими собранными, по этому делу доказательствами. Оценивая доказательства, суд по своему внутреннему убеждению, основывающемуся на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств уголовного производства, руководствуясь законом, признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области суд удовлетворил иск многодетного отца, которому Территориальный центр комплектования отказал в отсрочке от мобилизации. Суд признал решение ТЦК незаконным, отменил его и обязал повторно рассмотреть заявление военнообязанного.

Ранее сообшалось, что на Полтавщине мужчина уклонился от мобилизации после получения повестки. В суде он объяснил свой поступок в связи с возрастом, болезни глаза и воспитанию внуков, суд дал ему 2 года испытательного срока.

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