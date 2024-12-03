В Хмельницкой области отцу троих детей отказали в отсрочке от мобилизации, он обратился в суд: чем все закончилось

Хмельницкий окружной административный суд удовлетворил иск многодетного отца, которому Территориальный центр комплектования отказал в отсрочке от мобилизации. Суд признал решение ТЦК незаконным, отменил его и обязал повторно рассмотреть заявление военнообязанного.

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Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. Отмечается, что в суд обратился житель Хмельнитчины, у которого трое детей.

Мужчина сообщил, что летом 2024 года районный ТЦК отказал ему в отсрочке от мобилизации. Многодетный отец считает это решение незаконным и требовал его отмены. Истец имеет двоих несовершеннолетних детей от первого брака и одного ребенка во втором браке. В своем отзыве на исковое заявление представитель ТЦК отметил, что мужчина не предоставил доказательств того, что обеспечивает детей от первого брака.

Судья рассмотрел дело и установил, что истец не имеет задолженности по уплате алиментов. Он также подчеркнул, что "ребенок входит в семью своих родителей даже в случае, если не проживает с ними совместно".

Суд частично удовлетворил иск жителя Хмельницкой области, признав противоправным отказ ТЦК в предоставлении отсрочки от мобилизации и отменил это решение. Комиссию обязали повторно рассмотреть заявление и принять решение. На это решение еще может быть подана апелляция.

Как сообщал OBOZ.UA, на Полтавщине 50-летний мужчина уклонился от мобилизации после получения повестки. В суде он объяснил свой поступок в связи с возрастом, болезни глаза и воспитанию внуков, суд дал ему два года испытательного срока.

Житель Полтавщины в марте 2024 года был признан годным к военной службе. Ему была вручена повестка, однако мужчина уклонился от призыва. В рамках судебного процесса фигурант дела признал вину. Он сказал, что уже 50 лет, полностью не видит на один глаз, никогда не служил в армии и уже воспитывает внуков.

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