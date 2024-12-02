На Полтавщине мужчина уклонился от мобилизации, потому что 'будет бременем для ВСУ': наказали ли его

В Полтавской области 50-летний мужчина уклонился от мобилизации после получения повестки. В суде он объяснил свой поступок возрастом, болезнью глаз и воспитанием внуков, суд дал ему два года испытательного срока.

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Об этом говорится в приговоре Зиньковского районного суда Полтавской области. Согласно материалам дела, житель Полтавщины в марте 2024 года был признан пригодным к военной службе.

Ему была вручена повестка, однако мужчина уклонился от призыва.

В рамках судебного процесса фигурант дела признал вину.

Он сказал, что ему уже 50 лет, он полностью не видит на один глаз, никогда не служил в армии и уже воспитывает внуков.

Из-за такого состояния, заявил мужчина, он якобы будет лишь "обузой" для Вооруженных сил Украины.

Суд проанализировал материалы суда и признал жителя Полтавской области виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва во время мобилизации).

Ему присудили два года испытательного срока.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Верховном суде напомнили, что повестка не подлежит обжалованию в судебном порядке. Это объясняется тем, что она является лишь инструментом информирования личности об обязанности выполнить военные обязательства.

Напомним также, по данным Financial Times, за десять месяцев 2024 года из рядов ВСУ дезертировало больше, чем за предыдущие два года. Военные идут в СОЧ (самовольное оставление части), а также бегут из военной подготовки за границей, в частности в Польше.

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