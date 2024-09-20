В Киеве зафиксировано ухудшение состояния воздуха: названа причина. Фото

В Киеве утром 20 сентября фиксируется временное ухудшение состояния воздуха. Повышение концентрации пыли связано с пожарами в экосистеме Киевской области.

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Киевлян призывают воздержаться от проветривания помещений и стараться не находиться долго на улице. Об этом идет речь в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, на 7:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области", – отметили в КМВА.

Как сообщалось в ГУ ГСЧС Киевской области, пожары в экосистеме были зафиксированы в Вышгородском районе.

В КМВА также дали ряд рекомендаций киевлянам. Жителей и гостей столицы до улучшения ситуации с состоянием воздуха просят:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Между тем киевляне из окон наблюдают, что город затянул то смогом, или туманом. Жалуются также на сильный неприятный запах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине бушуют 20 лесных пожаров. По состоянию на 18 сентября сложнейшая ситуация была на Полтавщине и Харьковщине.