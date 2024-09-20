УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Киеве зафиксировано ухудшение состояния воздуха: названа причина. Фото

Лилия Рагуцкая
Кияни
1 минута
1,8 т.
В Киеве зафиксировано ухудшение состояния воздуха: названа причина. Фото

В Киеве утром 20 сентября фиксируется временное ухудшение состояния воздуха. Повышение концентрации пыли связано с пожарами в экосистеме Киевской области.

Видео дня

Киевлян призывают воздержаться от проветривания помещений и стараться не находиться долго на улице. Об этом идет речь в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, на 7:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области", – отметили в КМВА.

Как сообщалось в ГУ ГСЧС Киевской области, пожары в экосистеме были зафиксированы в Вышгородском районе.

В КМВА также дали ряд рекомендаций киевлянам. Жителей и гостей столицы до улучшения ситуации с состоянием воздуха просят:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Между тем киевляне из окон наблюдают, что город затянул то смогом, или туманом. Жалуются также на сильный неприятный запах.

В Киеве зафиксировано ухудшение состояния воздуха: названа причина. Фото
В Киеве зафиксировано ухудшение состояния воздуха: названа причина. Фото
В Киеве зафиксировано ухудшение состояния воздуха: названа причина. Фото

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине бушуют 20 лесных пожаров. По состоянию на 18 сентября сложнейшая ситуация была на Полтавщине и Харьковщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!