Киев занял первое место в мировом рейтинге по загрязнению воздуха, опередив Каир. Фото и видео

Утром в пятницу, 20 сентября, Киев возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом (по состоянию на 9:30). На втором месте находился Каир, столица Египта. На третьем – Джакарта, столица Индонезии.

Видео дня

По данным сервиса IQair, уровень загрязнения в украинской столице превышал норму в 12,5 раза. В КГГА ранее сообщили, что в воздухе повышена концентрация взвешенных частиц (пыли).

Вероятной причиной в ведомстве назвали пожары в экосистеме Киевской области.

Портал IQair определил Индекс качества воздуха (AQI) для Киева на уровне 173 (на 9:30). С этим показателем город вышел на первую строчку. На 9:45 индекс повысился до 176. Это категория "нездорового" загрязнения.

У Каира, второго в рейтинге, значение AQI было 163 (на 9:30). Спустя 15 минут оно упало до 152.

Кстати, по состоянию на 9:00 наша столица занимала второе место (162), а Каир был впереди (163).

Местные власти рекомендовали людям, которые находятся в Киеве:

– закрыть окна;

– ограничить пребывание на улице;

– пить много воды;

– при наличии, использовать воздухоочиститель.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 сентября в Киеве и Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +26 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!