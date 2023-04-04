Затоплены более 50 домов: в Краматорске спасатели эвакуировали жителей после прорыва дамбы. Фото

В Краматорске Донецкой области, во вторник, 4 апреля, прорвало дамбу одного из водохранилищ. Чрезвычайную ситуацию спровоцировал сильный снегопад. В результате, затопленными оказались более 50 домов. Спасатели эвакуировали местных жителей.

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Как сообщили в пресс-службе МВС, подтоплено 30 улиц – это 260 домовладений: 51 частный жилой дом, 209 придомовых участка. Спасатели спасли 3 человека, еще 12 человек эвакуированы (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В Краматорске произошел прорыв дамбы: спасатели эвакуируют людей и устраняют последствия аварии. Сегодня в селе Городещине Краматорского района на одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз. Подтоплено 30 улиц – это 260 домовладений: 51 – частные жилые дома, 209 – придомовые участки", – сказано в сообщении.

К счастью, спасатели спасли 3 человека, еще 12 – эвакуированы. В настоящее время представители ГСЧС делают подомовые обследования с целью эвакуации местных и осуществляются мероприятия по созданию заграждения в водосбросном шлюзе для минимизации последствий разлива воды в реке.

В то же время, по состоянию на 18.30 в с. Городещине Краматорского района остаются подтопленными 209 домохозяйств и 51 частный жилой дом.

Также спасатели пытаются укрепить береговую линию реки и продолжают работать над созданием заграждения водосбросного шлюза.

"Напор воды в водосбросном шлюзе уменьшился и происходит постепенное уменьшение уровня воды в г. Бычок. К работам от ГСЧС задействовали 47 человек и 19 ед. техники, в т.ч. 3 плавсредства", – добавили в ГСЧС по региону.

Напомним, в Кривом Роге, где вечером 14 сентября в результате российского ракетного удара были повреждены гидротехнические сооружения, – река Ингулец вышла из берегов. Вода прорвала плотину и начала затапливать улицы и дома. В городе перекрыли пешеходные мосты, один из них снесла вода.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак провел экстренное совещание на фоне обстрела Каховской ГЭС, что повлекло за собой обмеление водохранилища. Это стало серьезной угрозой водоснабжения жителей Криворожья и Никопольщины. Титаническими усилиями аварийным службам региона удалось повысить и удержать уровень воды в Каховском море.

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