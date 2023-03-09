Оккупанты повредили дамбу Каховской ГЭС, водохранилище обмелело: чем это грозит и какая ситуация сейчас

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак провел экстренное совещание на фоне обстрела Каховской ГЭС, что привело к обмелению водохранилища. Это стало серьезной угрозой для водоснабжения жителей Криворожья и Никопольщины.

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Об этом он рассказал на своем Telegram-канале. Титаническими усилиями аварийным службам региона удалось повысить и удержать уровень воды в Каховском море.

"В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Там, в частности, учли модернизацию оборудования. Чтобы оно бесперебойно работало в условиях военного положения и тратило меньше электроэнергии. А еще могло использоваться в мирное время, после того, как мы одержим победу", – подчеркнул Лысак.

Руководитель области также добавил, что Украина способна восстановить все объекты инфраструктуры, которым враг нанес повреждения. Впереди много работы, но российским захватчикам не удастся достичь своих варварских целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2023 года стало известно, что оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища в захваченной Запорожской области. Эксперты утверждают, что это угрожает катастрофой на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, а также ставит под угрозу питьевую воду и сельскохозяйственное производство.

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