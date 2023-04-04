В Краматорске прорвало дамбу одного из водохранилищ, подтопило дома. Видео

В Краматорске, что в Донецкой области, во вторник, 4 апреля, прорвало дамбу одного из водохранилищ. Чрезвычайную ситуацию спровоцировал сильный снегопад.

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Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко. Он объяснил, что в результате увеличенного выброса воды разбило часть плотины.

"Мартовский снегопад продолжает делать беды – разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды", – написал Гончаренко.

Он добавил, что все соответствующие службы работают на местах. Власти города пытаются снизить поток воды.

При этом в результате ЧП уже подтопило дома в поселках под Краматорском. Некоторых местных жителей вынужденно эвакуировали.

Напомним, в Кривом Роге, где вечером 14 сентября в результате российского ракетного удара были повреждены гидротехнические сооружения, – река Ингулец вышла из берегов. Вода прорвала плотину и начала затапливать улицы и дома. В городе перекрыли пешеходные мосты, один из них снес вода.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак провел экстренное совещание на фоне обстрела Каховской ГЭС, что повлекло за собой обмеление водохранилища. Это стало серьезной угрозой водоснабжения жителей Криворожья и Никопольщины. Титаническими усилиями аварийным службам региона удалось повысить и удержать уровень воды в Каховском море.

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