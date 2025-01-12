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Заставляют задуматься: какие слова трудно перевести на украинский

Юлия Потерянко
Общество
1 минута
948
Заставляют задуматься: какие слова трудно перевести на украинский

Переход на украинский язык – процесс постепенный и может занять годы. Бояться этого не стоит, ведь каждый день у вас будет получаться все лучше, особенно если вы будете постоянно совершенствоваться и учить новые слова.

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Помочь с этим решила блогер, дающая советы в TikTok, Алина Острожская. В отдельном ролике она предложила пять русских слов, которые бывает сложно перевести даже опытным носителям украинского. 

Ролик она записала в форме игры. Алина предлагала слово и давала три секунды на то, чтобы вспомнить украинский эквивалент самостоятельно. А потом приводила несколько вариантов перевода.

Вызывающий

Так говорят о чем-то провоцирующем вас на сильные эмоции. По-украински это слово можно перевести так:

  • зухвалий;
  • нахабний;
  • безсоромний.

Ущерб

Негативные последствия чьих-либо действий, случайного стечения обстоятельств или стихийного бедствия описывают этим словом. По-украински это называется так:

  • збиток;
  • шкода;
  • невигода.

Мнимый

Это прилагательное означает нечто, не соответствующее действительности, что кажется человеку правдивым, хотя таковым не является, выдает желаемое за действительное. И вот как это называется на украинском:

  • уявний;
  • удаваний;
  • позірний.

Баловать

Такое случается, когда кому-то уделяют чрезмерное внимание, слишком беспокоятся, позволяют лишнее и не учат уважать чужие границы. Описать это на украинском языке можно так:

  • розпещувати;
  • панькати;
  • пестити.

Внушительный

Этим прилагательным описывается нечто значительное по размеру. Или оставляет после себя сильное впечатление. И вот как оно переводится на украинский:

  • значний;
  • авторитетний;
  • вражаючий.

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