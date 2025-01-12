Заставляют задуматься: какие слова трудно перевести на украинский
Переход на украинский язык – процесс постепенный и может занять годы. Бояться этого не стоит, ведь каждый день у вас будет получаться все лучше, особенно если вы будете постоянно совершенствоваться и учить новые слова.
Помочь с этим решила блогер, дающая советы в TikTok, Алина Острожская. В отдельном ролике она предложила пять русских слов, которые бывает сложно перевести даже опытным носителям украинского.
Ролик она записала в форме игры. Алина предлагала слово и давала три секунды на то, чтобы вспомнить украинский эквивалент самостоятельно. А потом приводила несколько вариантов перевода.
Вызывающий
Так говорят о чем-то провоцирующем вас на сильные эмоции. По-украински это слово можно перевести так:
- зухвалий;
- нахабний;
- безсоромний.
Ущерб
Негативные последствия чьих-либо действий, случайного стечения обстоятельств или стихийного бедствия описывают этим словом. По-украински это называется так:
- збиток;
- шкода;
- невигода.
Мнимый
Это прилагательное означает нечто, не соответствующее действительности, что кажется человеку правдивым, хотя таковым не является, выдает желаемое за действительное. И вот как это называется на украинском:
- уявний;
- удаваний;
- позірний.
Баловать
Такое случается, когда кому-то уделяют чрезмерное внимание, слишком беспокоятся, позволяют лишнее и не учат уважать чужие границы. Описать это на украинском языке можно так:
- розпещувати;
- панькати;
- пестити.
Внушительный
Этим прилагательным описывается нечто значительное по размеру. Или оставляет после себя сильное впечатление. И вот как оно переводится на украинский:
- значний;
- авторитетний;
- вражаючий.
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