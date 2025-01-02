Как сказать на украинском "вроде": лучшие варианты
Представьте, что вам нужно на украинском языке описать какое-то событие, которое, вероятно, произойдет, но вы не уверены на 100% или какие-то похожие между собой вещи или ощущения. Какие слова вы будете употреблять в таком случае?
На ум может прийти слово "вроді". Однако эта форма является прямым проявлением суржика. В украинском языке такого слова не существует – это калькирование русского "вроде". Что нужно употреблять вместо этого, разбирался OBOZ.UA.
Целый список соответствий можно найти в Словаре чужеслов Павла Штепы. Украинский историк и публицист родился на Кубани, а после поражения освободительной войны 1917-1920 годов эмигрировал в Канаду. Там Штепа исследовал вопросы украинской идентичности и, в частности, создал свой словарь.
В нем слово "вроді" зафиксировано именно как не присущее украинскому языку. В то же время издание предлагает использовать следующие варианты:
- наче;
- неначе;
- начеб;
- начебто;
- немов;
- немовби;
- немовбито;
- ніби;
- нібито;
- подібно;
- щось подібно;
- на зразок.
Вот как можно употреблять эти слова на практике:
- вони схожі, наче/начебто/неначе брати;
- погода немов/немовби весняна;
- річ ніби/нібито недорога;
- події на зразок минулорічних.
Однако этими вариантами список слов, которые лучше употреблять вместо "вроді", не исчерпывается. Похожее значение имеют следующие лексемы:
- буцім:
- буцімто;
- мовби;
- мов;
- на кшталт.
Как видим, украинский язык предлагает огромный выбор, чем можно заменить суржиковое слово "вроді". И это знание точно обогатит вашу ежедневную речь.
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