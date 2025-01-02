Как сказать на украинском 'вроде': лучшие варианты

Представьте, что вам нужно на украинском языке описать какое-то событие, которое, вероятно, произойдет, но вы не уверены на 100% или какие-то похожие между собой вещи или ощущения. Какие слова вы будете употреблять в таком случае?

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На ум может прийти слово "вроді". Однако эта форма является прямым проявлением суржика. В украинском языке такого слова не существует – это калькирование русского "вроде". Что нужно употреблять вместо этого, разбирался OBOZ.UA.

Целый список соответствий можно найти в Словаре чужеслов Павла Штепы. Украинский историк и публицист родился на Кубани, а после поражения освободительной войны 1917-1920 годов эмигрировал в Канаду. Там Штепа исследовал вопросы украинской идентичности и, в частности, создал свой словарь.

В нем слово "вроді" зафиксировано именно как не присущее украинскому языку. В то же время издание предлагает использовать следующие варианты:

наче;

неначе;

начеб;

начебто;

немов;

немовби;

немовбито;

ніби;

нібито;

подібно;

щось подібно;

на зразок.

Вот как можно употреблять эти слова на практике:

вони схожі, наче/начебто/неначе брати;

погода немов/немовби весняна;

річ ніби/нібито недорога;

події на зразок минулорічних.

Однако этими вариантами список слов, которые лучше употреблять вместо "вроді", не исчерпывается. Похожее значение имеют следующие лексемы:

буцім:

буцімто;

мовби;

мов;

на кшталт.

Как видим, украинский язык предлагает огромный выбор, чем можно заменить суржиковое слово "вроді". И это знание точно обогатит вашу ежедневную речь.

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