'Защищал каждого из нас': в Донецкой области, попав в окружение врага, погиб военный из Буковины. Фото

53-летний житель села Банилов Черновицкой области Александр Соломко погиб в бою с российскими оккупантами, обороняя Бахмут. Украинский защитник попал в окружение врага.

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Об этом сообщили в Вижницком районном совете. Погибший был братом председателя Баниловской сельской территориальной общины Василия Соломко.

"К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть самого родного человека – большое испытание. В этот горький момент разделяем горе Вашей семьи и вместе с Вами склоняем голову в глубокой скорби", – указано в эпитафии.

Александр Соломко находился за границей, когда Россия совершила полномасштабное вторжение на нашу страну. Тогда он, не мешкая, вернулся на родину, чтобы защищать ее плечом к плечу с другими мужественными воинами Вооруженных сил.

Герой запомнится родным, как любящий муж и заботливый отец. А побратимы всегда будут вспоминать Александра, как патриота свой страны и доблестного защитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля, спасая раненого побратима под Бахмутом, погиб студент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Иван Рыбитва. Украинскому воину с позывным "Физик", который встал на защиту страны добровольцем, было всего 19 лет.

13 апреля d Харькове провели в последний путь украинского защитника Антона "Патрика" Дербилова. Он погиб 6 апреля в боях с российскими захватчиками за город Кременная на Луганщине.