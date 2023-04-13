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"Защищал каждого из нас": в Донецкой области, попав в окружение врага, погиб военный из Буковины. Фото

Екатерина Белоброва
Общество
1 минута
4,3 т.
'Защищал каждого из нас': в Донецкой области, попав в окружение врага, погиб военный из Буковины. Фото

53-летний житель села Банилов Черновицкой области Александр Соломко погиб в бою с российскими оккупантами, обороняя Бахмут. Украинский защитник попал в окружение врага.

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Об этом сообщили в Вижницком районном совете. Погибший был братом председателя Баниловской сельской территориальной общины Василия Соломко.

"К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть самого родного человека – большое испытание. В этот горький момент разделяем горе Вашей семьи и вместе с Вами склоняем голову в глубокой скорби", – указано в эпитафии.

"Защищал каждого из нас": в Донецкой области, попав в окружение врага, погиб военный из Буковины. Фото

Александр Соломко находился за границей, когда Россия совершила полномасштабное вторжение на нашу страну. Тогда он, не мешкая, вернулся на родину, чтобы защищать ее плечом к плечу с другими мужественными воинами Вооруженных сил.

Герой запомнится родным, как любящий муж и заботливый отец. А побратимы всегда будут вспоминать Александра, как патриота свой страны и доблестного защитника. 

"Защищал каждого из нас": в Донецкой области, попав в окружение врага, погиб военный из Буковины. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL,  7 апреля, спасая раненого побратима под Бахмутом, погиб студент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Иван Рыбитва. Украинскому воину с позывным "Физик", который встал на защиту страны добровольцем, было всего 19 лет.

13 апреля d Харькове провели в последний путь украинского защитника Антона "Патрика" Дербилова. Он погиб 6 апреля в боях с российскими захватчиками за город Кременная на Луганщине.

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