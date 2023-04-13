В Харькове простились с известным художником и музыкантом Антоном Дербиловым, погибшим в боях за Луганщину. Фото
В Харькове провели в последний путь украинского защитника Антона "Патрика" Дербилова. Он погиб 6 апреля в боях с российскими захватчиками за город Кременная на Луганщине.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Меморіал.ua" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). В нем собраны истории павших Героев и гражданских украинцев, убитых Россией.
После 24 февраля 2022 года харьковчанин Дербилов встал на защиту Украины от оккупантов в составе Национальной гвардии. Вместе с побратимами он освобождал от армии РФ Балаклею, Изюм, Подлиман.
До полномасштабного вторжения Антон Дербилов был музыкантом, художником и скульптором. Он играл в группе "Alcohol Ukulele" и создавал скульптуры в жанре миниатюры.
"Антон был любящим мужем и воспитал трех талантливых дочерей", – сказано в сообщении.
Проститься с Героем пришли тысячи людей, среди которых были его родные и побратимы. Воина похоронили на Аллее Героев.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский художник Антон Дербилов с псевдо "Патрик" погиб в результате минометного обстрела 6 апреля. Он умер на поле боя с оружием в руках.
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