В боях за Бахмут погиб студент Могилянки Иван Рыбитва: снайпер попал в парня, когда он спасал побратима. Фото

В городе Бахмут на Донетчине в бою с врагом 7 апреля, спасая побратима, погиб студент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Иван Рыбитва. Искреннему, светлому и невероятно сильному украинскому воину с позывным "Физик", который стал на защиту страны добровольцем, было всего 19 лет.

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О потере сообщили на Facebook-странице Могилянки. Желающих достойно провести юного защитника в последний путь призвали 13 апреля в 10 часов приходить в первый плац вуза (чтобы посмотреть фото, сделайте новость до конца).

Отмечается, что Иван учился на первом курсе Могилянки по специальности "Физика". С началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину юноша взял академотпуск и записался в добровольное формирование территориальной громады.

После освобождения от врага Киевщины парень вышел из ДФТГ и год добросовестно готовился защищать страну, в частности учился в Великобритании. Он успешно прошел отбор в 3-ю Отдельную штурмовую бригаду, созданную на базе подразделения теробороны "Азов", и в январе 2023-го присоединился к ВСУ.

Уже в начале апреля Иван с побратимами встал на усиление 1-го мехбатальона в боях за город-крепость Бахмут. Приняв бой и оказывая первую помощь побратиму, 7 апреля он попал под вражеский снайперский огонь. Воин получил смертельное ранение в шею прямо тогда, когда эвакуировал товарища с поля боя.

"Физика" вспоминают как мужественного и мудрого, невероятно умного юношу. Он с детства занимался спортом, вместе с тем всегда искал себя творчески.

"Год учился на философии, обожал древнюю историю и прочитал немыслимое количество книг. Любил природу, Карпаты, мечтал после войны создать хутор в Черкасской области. Обожал свою собаку Найду. Искренне любил родителей, сестру, брата. Он нашел себя воином. В начале вторжения у него не было никакого сомнения, что он должен делать. Он встал на защиту нас", – прокомментировали страшную потерю в академии, где учился воин.

Могилянская община выразила самые искренние соболезнования родным, близким и друзьям Ивана Рыбитвы. Украинцев там призывали прийти 13 апреля в 10:00 в 1-й плац НаУКМА (вход через ворота с Контрактовой площади, напротив Гостеприимного двора), чтобы достойно провести Героя в последний путь, попрощаться и отдать должное защитнику Украины. Почетное захоронение Ивана "Физика" Рыбитвы запланировано на военном поле Берковецкого кладбища по ул. Стеценко, 18 (поле "42").

В вузе отметили, что семья павшего воина не нуждается в финансовой поддержке, однако она необходима подразделению, в котором имел честь служить Иван.

"Мы хотим мести. Мы хотим, чтобы наш ответ тем, кто виноват в его смерти и смертях других украинских героев, был достоин их светлой памяти", – отметили в вузе, предоставив реквизиты для помощи, которая пойдет бойцам Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погиб 28-летний воин из Львовской области Максим Труба. В ряды ВСУ мужчина присоединился добровольно, проходил обучение в Британии и защищал Украину под Бахмутом.

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