'Защепнути' или 'защипнути': как говорить по-украински правильно

Вероятно, вы слышали, как на украинском языке используют глаголы "защипнути" и "защепнути". Возможно, даже задавались вопросом, а не ошибочна ли одна из этих форм ?

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Ответ дали авторы Telegram-канала "Correctarium – Украинский язык". Оказывается, оба слова зафиксированы в словарях. Но они не синонимы и не параллельны формы. Значение обоих отличается, а соответственно и употреблять их нужно в разных ситуациях.

Защепнути

Словари толкуют это слово так: взять что-то на крючок, защелку; застегнуть. То есть им описывают одну из разновидностей процесса закрывания. Вот примеры правильного употребления этого глагола:

Чоловік защепнув на гак двері, підійшов до вікна.

Учень защепнув куртку на всі ґудзики й подався до школи.

Защипнути

Корень этого слова -щип- объясняет, когда именно его нужно употреблять. Таким образом описываются ситуации, когда что-то подхватывается щипанием. Например, когда вы берете что-то щипцами, пинцетом или подобным инструментом, зажимающим предмет между своими кончиками. Словно берет их пальцами. А еще этим глаголом описывают процесс формирования блюд из теста – вареников, пирогов и т.д. Рассмотрим употребление данного слова на примерах:

Кравчиня швидко защипнула складки тканини спеціальними затискачами.

Щоб вареники не розварювалися, треба добре защипнути краї тіста.

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