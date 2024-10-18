"Защепнути" или "защипнути": как говорить по-украински правильно
Вероятно, вы слышали, как на украинском языке используют глаголы "защипнути" и "защепнути". Возможно, даже задавались вопросом, а не ошибочна ли одна из этих форм ?
Ответ дали авторы Telegram-канала "Correctarium – Украинский язык". Оказывается, оба слова зафиксированы в словарях. Но они не синонимы и не параллельны формы. Значение обоих отличается, а соответственно и употреблять их нужно в разных ситуациях.
Защепнути
Словари толкуют это слово так: взять что-то на крючок, защелку; застегнуть. То есть им описывают одну из разновидностей процесса закрывания. Вот примеры правильного употребления этого глагола:
- Чоловік защепнув на гак двері, підійшов до вікна.
- Учень защепнув куртку на всі ґудзики й подався до школи.
Защипнути
Корень этого слова -щип- объясняет, когда именно его нужно употреблять. Таким образом описываются ситуации, когда что-то подхватывается щипанием. Например, когда вы берете что-то щипцами, пинцетом или подобным инструментом, зажимающим предмет между своими кончиками. Словно берет их пальцами. А еще этим глаголом описывают процесс формирования блюд из теста – вареников, пирогов и т.д. Рассмотрим употребление данного слова на примерах:
- Кравчиня швидко защипнула складки тканини спеціальними затискачами.
- Щоб вареники не розварювалися, треба добре защипнути краї тіста.
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