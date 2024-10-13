'Топтати слід' и 'сунути лавою': что означают редкие украинские фразеологизмы

Среди богатства и благозвучия украинского языка особенно следует выделить разнообразие фразеологизмов. Эти устоявшиеся выражения образовались на основе культурных и исторических связей и традиций.

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Например, мало кто знает, что означают выражения "топтати слід" и "сунути лавою". OBOZ.UA объясняет значение колоритных фразеологизмов.

"Топтати слід" – очень интересное выражение. Так говорят, например, о парне, который часто наведывается к девушке, потому что она ему очень нравится.

"Топтати слід" – значит часто бывать у кого-нибудь или где-то, ходить к кому-то; ухаживать за девушкой, часто бывая у нее.

Например:

Семен часто топтав слід до Іванки, але вона його геть не помічала – все про свого чумака мріяла.

Не тобі сліди топтати — Іншого чекаю я до хати. Він от-от повернеться додому з-під завій, переборовши втому. (А. Малишко).

"Сунути лавою" – значит идти, двигаться навально, большой массой или непрерывным потоком. Так говорят о движущейся вперед толпе, которая не замечет ничего перед собой.

Примеры употребления:

Селяни лавою сунули на панський дім з вилами та палицями.

Сердюки сунули лавою, виграючи на баских конях, усі в вельветах, усі в штанах з червоними китицями. (М. Лазорський).

Пословицы и поговорки придают языку особый колорит, вобрав в себя мудрость, юмор и традиции из глубины веков. Например, означает интересный фразеологизм "шпака удрати" - читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точити балясини" и когда его следует употреблять.

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