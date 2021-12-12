Что делать, если вы потерялись в горах зимой: инструктор назвал правила выживания

Чтобы зимний поход в горы не закончился трагедией, необходимо соблюдать ряд важных правил. В частности, стоит поинтересоваться прогнозом погоды на ближайшее время и иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал вице-президент Ассоциации профессиональных горнолыжных инструкторов Украины Василий Леськив. "Это не шутки", – заметил он (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).

Эксперт перечислил несколько базовых правил подготовки к походу в горы в зимний период.

Посмотреть прогноз погоды, которая будет в ближайшее время.

"Погода в горах меняется очень резко. Утром в горах может быть солнечная погода, а в обед уже ураган и снегопад", – пояснил он.

– Сообщить о походе в горы и составленном маршруте близким, знакомым, администратору отеля.

– Иметь с собой полностью заряженный мобильный телефон.

– Иметь с собой рацию.

"Если вы идете вдвоем или втроем, желательно общаться между собой не только по телефону, но и с помощью рации", – заметил Леськив.

Желательно пользоваться GPS.

"В случае, если отключается телефон, вас смогут найти с помощью GPS. Как правило, маячки GPS уже вмонтированы в куртки. В Украине они не так распространены, как в Европе или Америке, потому что дорогие", – пояснил эксперт.

– Желательно взять местного гида, "который ходит там годами и знает каждый камень, каждое дерево".

– Знать, где можно спрятаться, чтобы переждать непогоду, где есть питание на один-два дня. К примеру, охотничий домик.

Леськив добавил, что не стоит идти в горы слишком далеко, тем более если маршрут неизвестен.

Если буря застала в горах, необходимо выполнить такие действия:

– Переждать бурю, найти место, где можно спрятаться.

– Двигаться, чтобы не замерзнуть.

– Когда буря утихнет, постараться сориентироваться на местности. Звонить знакомым или в службу спасения, называть ориентиры, которые видите перед собой.

Как писал OBOZREVATEL, 4 декабря на Закарпатье пропал турист Иван Когут. 7 декабря спасатели обнаружили его тело. 50-летний мужчина замерз в горах.