Заработала первая в Украине 'умная' система управления дорожным движением. Фото

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На трассе Киев – Борисполь заработала первая в Украине "умная" система управления дорожным движением. Она дает возможность оператору контролировать все с одного места.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Укравтодора". Речь идет о системе Invipo (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Указанная платформа позволяет интегрировать интеллектуальны транспортные системы, а именно: объединяет дорожные технологии и системы, централизует их контрольные точки, собирает и проверяет данные, создает умные сценарии и аналитические инструменты.

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"Invipo позволяет операторам контролировать и управлять дорожными технологиями, устройствами и системами с одного места", – сказано в сообщении.

На информационных табло отображается одновременно информация о дорожных условиях и ограничениях, разрешенная скорость, пробки, температура и состояние дорожного покрытия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко анонсировал появление в Украине первой платной дороги, протяженностью 280 км.