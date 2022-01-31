В Украине появится первая платная дорога: сколько придется заплатить за проезд

Стоимость проезда по первой платной дороге в Украине будет составлять примерно 8 евроцентов/км (2,6 грн). Дорога соединит Краковец и Ровно, пройдя через Львов и Броды. Так, с учетом того, что ее протяженность 280 км, за полный проезд придется заплатить до 728 грн.

Но, у платной дороги будет отдельная бесплатная альтернатива. Об этом рассказал замглавы "Укравтодора" Андрей Ивко для "Forbes Украина".

Технико-экономическое обоснование проекта выполнила компания "Автомагистраль-Юг". В компании "Укравтодор" надеются, что законопроект о концессиях будет принят уже в текущем году. Уже после этого будет объявлен конкурс на выбор концессионера, а стройка может начаться уже в 2022-м.

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Отметим, концессионные дороги –это новые трассы, построенные "с нуля". Компания, которая сделала дорогу, может взимать с водителей плату за проезд по ней. Плюсы ее в том, что она качественнее и сокращает путь из одного пункта в другой.

При этом на автобане разрешается более высокая скорость движения авто. Но есть важный аспект – платная дорога может строиться только параллельно существующей бесплатной альтернативе.

Ранее сообщалось, что в Украине будет не много платных автобанов. Как объяснил замминистра финансов Александр Кава, площадь страны достаточно большая и относительно низкая плотность населения. Чтобы проект дороги был успешным и интересным для инвесторов, среднегодовой среднесуточный трафик должен составлять не менее 18 тыс. авто, а такой уровень есть только на подходах в Киев и некоторых городах-миллионниках.

Кава отметил, что даже на трассе Киев-Одесса, если замерить в районе Умани, среднесуточный среднегодовой трафик будет всего около 5 тыс. авто. А это в 3,5 раза меньше, чем необходимый трафик, сказал замминистра в интервью LegalHub.

"Поэтому я вижу перспективные проекты в стране, но это не большие дороги, а новая автомагистраль Киев – Белая Церковь, которая могла бы быть построена в варианте шестиполосной скоростной дороги с обходами населенных пунктов с разрешенной скоростью движения 130 км в час. Существующая трасса М-05 от Киева до Белой Церкви идет через многие населенные пункты, где нет возможности ее расширять, к сожалению. И поэтому данный участок дороги очень часто стоит в пробках не только в часы-пик, но особенно в период летней нагрузки", – говорит замминистра.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине львиную долю рекордного бюджета на строительство и ремонт дорог в 2021-м распределили между несколькими компаниями. В их число попали компании "Автострада" Максима Шкиля, "Автомагистраль-Юг" Александра Бойко и "Онур конструкцион интернешнл" Онура Четинджевиза.