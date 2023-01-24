Залужный передал на нужды ВСУ миллион долларов наследства от семьи из США – NYT

Главнокомандующий украинской армии, генерал Валерий Залужный сделал большой благотворительный взнос на нужды Вооруженных сил Украины. Он пожертвовал 1 млн долларов, которые получил как наследство.

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Об этом написало The New York Times в статье, рассказывающей о том, как украинцы донатят свои деньги армии. Издание заявило, что крупное пожертвование со стороны Залужного подтвердили в пресс-службе украинского военного ведомства.

По данным NYT, 1 млн долларов наследства генералу достались от покойного американца украинского происхождения Григория Степанца. Семья последнего сообщила об этом журналистам.

Все эти деньги главнокомандующий отдал на нужды ВСУ в январе-2023.

В NYT также отметили: украинцы финансируют свою армию через налоги, но также совершают индивидуальные пожертвования. К помощи Силам обороны присоединился и бизнес. После начала полномасштабного вторжения волонтерство в Украине активизировалось.

"По данным НБУ, за прошлый год 22,3 миллиарда гривен или около 500 миллионов долларов были пожертвованы непосредственно на нужды армии предприятиями и частными лицами. Эта сумма значительно превысила благотворительные взносы внутри Украины на гуманитарную помощь, которые составили 920 миллионов гривен или 20 миллионов долларов", – рассказало американское издание.

Помимо этого, миллионы гривен для военных собирают неправительственные организации. Они также являются значительным источником поддержки ВСУ, отметили журналисты.

Как писал OBOZREVATEL:

– Во время оккупации Херсона российскими войсками жительница города Елена Набокова создала оберег для главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. На нем вышит контур тризуба, в который помещена надпись "Слава Украине".

– Согласно социологическим исследованиям, украинцы больше всего доверяют своим Вооруженным силам, президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также волонтерам.

– Как выглядел Залужный в детстве и молодости – можно посмотреть по ссылке.

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