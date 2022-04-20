Как выглядел Залужный в детстве и молодости. Фото вызвали ажиотаж в сети

В сети появились детское и юношеское фотографии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которые вызвали ажиотаж среди украинцев. На одном из фото генерал-майор еще совсем ребенок позирует с детским автоматом, а на другом молодой парень в военной форме.

Соответствующие фото разместила Марина Данилюк-Ярмолаева в Facebook и Telegram-канал Sharp`s. Также OBOZREVATEL собрал некоторые факты о Валерии Залужном (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мечтал крошить оккупантов задолго до того, как это стало мейнстримом", – написала украинка в Facebook.

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"Молодого Залужного вам к утру – на него молитесь в Страстную неделю, а не на Арестовича", – говорится в сообщении Telegram-канала.

Фотографии собрали огромное количество реакций. Например, в Telegram-канале снимок в целом собрал почти 10 тысяч положительных реакций, а в Facebook более двух тысяч лайков и около 50 комментариев. Пользователи сети засыпали Залужного комплиментами.

"На фотку молодого Залужного можно смотреть вечно", "Не изменена детская мечта! Пусть все замыслы сбываются!", "Класс! Такой маленький, а уже Залужный!", "Выражение лица почти не изменилось - еще с детства был серьезный мужик", "Мимимиметр просто зашкаливает", "А улыбка не изменилась. Спасибо тебе наш славный, мужественный защитник", "Улыбка на миллион долларов", – пишут люди.

Добавим, что 48-летний Валерий Залужный, родом из Житомирской области города Новоград-Волынский. Он учился в Одесском высшем объединенном командном училище и служил в ВСУ на разных должностях – от командира взвода до командира батальона. Участник боевых действий на Донбассе.

В 2017 году получил звание генерала-майора, а в 2019-м стал командующим Оперативного командования "Север".

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