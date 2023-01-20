В Херсоне женщина во время российской оккупации вышила оберег для Залужного. Фото и видео

Во время оккупации Херсона российскими войсками жительница города Елена Набокова создала оберег для главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. На нем вышит контур тризуба, в который помещена надпись "Слава Украине".

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Теперь мастер мечтает передать оберег Залужному лично и дарит свои изделия украинским воинам. Историю Елены Набоковой рассказало "Общественное".

"Херсончанка Елена Набокова вышила подарок для Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Это контур трезубца, а внутри надпись "Слава Украине". Оберег женщина сделала во время оккупации. Как передать свой подарок генералу Залужному, херсончанка Елена пока не знает, но надеется, что сможет сделать это лично", – пишет издание.

Подарок для главнокомандующего ВСУ женщина готовила в знак благодарности за освобождение ее родного города.

"Это такой оберег, который можно дома положить или держать в машине. Он будет напоминать об благодарности херсончан за освобождение от оккупации российскими войсками", - рассказала Елена Набокова.

За время, пока Херсон был оккупирован, женщина создавала патриотические украшения. За десять месяцев оккупации вышила около 150 оберегов и подвесок. Продолжает она творить и сейчас: по словам Елены, вышивка помогает ей отвлекаться от непрерывных обстрелов.

"Мне так хотелось украинской символики, а Херсон был весь в триколоре. Хотелось избавиться от этого. Это была, скорее, потребность духовная, чтобы хоть что-то принести украинское в наше пространство, хотя бы в домашнее. Я думала, что после освобождения я буду шить и вешать на каждом уголке украинский флаг. Хочу вышивать наше - украинское", - объясняет выбор тематики своих работ херсончанка.

Достать материалы для работы во время оккупации было непросто. Магазины для рукоделия не работали, спасала палатка на местном рынке.

"Я ходила на островский рынок. Там женщина торговала старенькими материалами для рукоделия. В один день купишь синие нити, на второй - желтые. Я была уверена в ней, но не была уверена в тех, кто стоял за спиной и смотрел, что покупаешь", - рассказывает херсончанка.

Свои обереги Елена дарит защитникам, которые приносят ей подшить свои тактические перчатки или вещи. Большую часть сделанного раздала в день освобождения города. В частности, там собственноручно созданный оберег она подарила генералу Дмитрию Марченко.

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