Залужный лично передал ВМС бронированный артиллерийский катер 'Буча'. Фото

В пятницу, 26 мая, Военно-морские силы ВС Украины получили еще один малый бронированный артиллерийский катер, которому присвоено название "Буча". Судно военным передал лично главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

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Фотографии из торжества опубликовали в Telegram "Армия Inform". Особенностью указанного катера является низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность. Также он оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

В материале уточнили, что главное предназначение малых бронированных артиллерийских катеров – патрулирование в ближней морской зоне, реках и лиманах, защита важных объектов морской и речной инфраструктуры и прибрежной зоны Украины, а также противодействие предполагаемым высадкам десантных средств противника.

Напомним: ранее российские пропагандисты распространили фейк о том, что Залужный якобы был тяжело ранен в начале мая недалеко от Херсона. В росСМИ заявили, что украинскому генералу даже делали трепанацию черепа после "ракетного удара по командному пункту" украинской армии, в их мечтах Залужный якобы больше не может исполнять свои обязанности.

Однако накануне "Железный генерал" появился на видео и поблагодарил украинцев за поддержку.

"Искренне благодарю всех украинцев! Вместе мы обязательно победим, и не только сегодня – всегда! Спасибо всем", – сказал Залужный, отправив своей лаконичной речью всех оккупантов в жесткий глубокий нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 мая Залужный провел телефонную беседу с генералом Марком Милли, главой Объединенного комитета начальников штабов США. В ходе беседы были подробно обсуждены текущие действия на фронте;

– ранее Залужный выразил убеждение, что россияне сознательно идут на территорию Украины, что убивать наших граждан. Это началось, когда государству-террористу не удалось достичь своей первоочередной цели – уничтожения украинской государственности.

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