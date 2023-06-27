Закрытые границы и не только: украинцы ответили, как видят отношения с Россией. Инфографика

По состоянию на конец мая-начало июня 2023 года около 10% украинцев хотели бы, чтобы Российская Федерация и Украина были дружественными странами. Только 1% хотел бы объединения стран в одну. Примерно 79% респондентов хотят иметь закрытые границы, визы и таможню с Россией.

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Соответствующие результаты социологического опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС) на своем сайте. Исследование проводилось с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью.

Эксперты отметили, что уже больше 15 лет задают гражданам мониторинговый вопрос: как украинцы видят отношения с Россией.

"Для иллюстрации мы предлагаем посмотреть, как украинцы отвечали в феврале 2013 года (задолго до Революции Достоинства и оккупации Крыма и части Донбасса), в феврале 2022-го (после оккупации Крыма и части Донбасса, но до широкомасштабного вторжения), в июле 2022-го (несколько месяцев после широкомасштабного вторжения) и в мае 2023 года (текущие настроения)", – отметила пресс-служба.

Перед Майданом подавляющее большинство украинцев (70%) хотели видеть государства независимыми, но дружественными. Только 15% настаивали на том, что отношения должны быть как с другими странами – с закрытыми границами, визами, таможнями. Причем достаточно существенная доля респондентов (12%) хотели даже объединение в одно государство.

После того, как оккупанты вторглись в Крым и на Донбасс, значительно возросла доля тех, кто выступал за такие отношения с РФ, как и с другими государствами (с 15% до 44%). Однако 48% украинцев продолжали считать, что страны должны оставаться дружественными (количество тех, кто выступал за объединение, снизилось до 5%).

Теперь 79% хочет иметь закрытые границы, визы, таможни (идентичный показатель в июле 2022 года и мае 2023 года). Только 10% хотели бы, чтобы страны были дружественными. 1% все равно поддерживает объединение стран в одну.

Как писал OBOZREVATEL:

– По состоянию на июнь-2023 абсолютное большинство украинцев (84%) продолжают выступать за то, что никакие территориальные уступки в войне недопустимы. Такой точки зрения люди придерживаются, даже если война будет продолжаться дольше и будут другие угрозы.

– Другой соцопрос показал, что большинство украинцев сейчас выступает против прямых переговоров с РФ ради достижения мира (63,9%).

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