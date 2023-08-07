Законно ли вручение повесток на станциях метро и в парках: разъяснение

Пока в Украине действует военное положение и мобилизация (минимум до 15 ноября 2023 года) повестку может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Законы нашей страны не запрещают раздавать повестки в любых местах.

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Метро, парки, улицы и любые другие общественные места не являются исключением. Вручать повестки можно фактически где-угодно, однако делать это должны только лица, которые имеют соответствующие полномочия. На это обратил внимание Владислав Зайцев, юрист-волонтер Горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением. Нюансы он объяснил в комментарии ZN.UA.

Эксперт отметил, что конкретные места, где может вручаться повестка, не прописаны в законе. Соответственно, этот процесс может проводиться где угодно.

Вручением повесток по общему правилу занимаются должностные лица Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также это могут быть соответствующие органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений (независимо от подчинения и формы собственности).

Для этого начальник ТЦК и СП издает распоряжение, которое посылается соответствующему органу вместе с бланками повесток. При этом случаи вручения повесток полицейскими и представителями территориальной обороны незаконны.

Стоит помнить, что повестка должна содержать следующие данные:

– ФИО и место жительства гражданина;

– информацию о времени и дате прибытия в военкомат, его наименование и местонахождение;

– подпись и печать руководителя ТЦК и СП.

Обязательной составляющей является корешок повестки, где гражданин должен поставить свою подпись о том, что он предупрежден о дне и времени явки в ТЦК и СП и об ответственности в случае неявки.

Вручение повестки в обязательном порядке осуществляется лично гражданину и под его личную подпись.

Добавим: хотя законодательство предусматривает, что повестку могут вручить фактически в любом месте, уполномоченные на это лица не могут проникать в жилье военнообязанного без его согласия. Это будет нарушением закона.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Игнорирование повестки военнообязанными влечет ответственность, в частности, уголовную.

– О том, кого мобилизуют в Украине в августе, читайте в нашем материале по ссылке. О том, кто может получить бронь, читайте здесь.

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