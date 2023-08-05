Кто и где в Украине может законно раздавать повестки мужчинам: юристы объяснили нюансы

Во время действия военного положения и мобилизации в Украине (они продлены по меньшей мере до 15 ноября 2023 года) повестку может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Законодательство не запрещает вручать повестки в любых местах, в том числе общественных, на улицах, блокпостах и проч..

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Об этом заявили юристы из адвокатского объединения "Бачинский и партнеры". Эксперты объяснили, что раздавать повестки могут только:

– представители ТЦК и СП;

– представители Службы безопасности, Службы внешней разведки (на военнообязанных и резервистов этих ведомств полномочия работников ТЦК не распространяются);

– представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);

– руководитель предприятия/учреждения/организации, где работает военнообязанный;

– управляющие многоквартирных домов.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее отмечал, что гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку, и проверить удостоверение должностного лица.

Представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки должны иметь при себе распоряжение главы ТЦК о том, что они имеют право выдавать повестки, а также служебное удостоверение или иной документ, доказывающий их работу в ТЦК и СП.

Руководители компаний, учреждений или организаций, которые вручают повестки работникам, должны получить соответствующее распоряжение главы ТЦК.

Работники органов местного самоуправления обязаны иметь при себе удостоверение о должности и месте работы, а также распоряжение ТЦК, которое уполномочивает на выдачу повесток.

Хотя законодательство предусматривает, что повестку могут вручить фактически в любом месте, уполномоченные на это лица не могут проникать в жилье военнообязанного без его согласия. Это будет нарушением закона.

Как писал OBOZREVATEL, Россия недавно в очередной раз забросила в украинское инфопространство фейк относительно планов "тотальной мобилизации" в Украине. В Генштабе объяснили, что таким образом оккупанты пытаются сорвать мобилизационные мероприятия и вызвать панику среди украинцев.

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