Заключил брак с девушкой друга, чтобы выехать в Польшу: пограничники разоблачили псевдосупругов. Фото

На пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей пограничники разоблачили псевдосупругов жителей Тернопольщины и Ивано-Франковской области. 25-летний мужчина из Тернопольщины, чтобы выехать за границу, официально женился на 20-летней женщине из Ивано-Франковской области, которая имеет II группу инвалидности.

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба. Во время разговора с пограничниками супруги заявили, что якобы путешествуют в туристических целях.

Однако впоследствии выяснилось, что на самом деле женщина – девушка его друга, а его настоящая избранница осталась в Украине.

Оперативники 7-го пограничного Карпатского отряда передали в полицию уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье 332 Уголовного кодекса Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины").

Ранее в ГНСУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было разоблачено более 700 преступных групп, которые занимались переправкой уклонистов за границу. Пограничники используют широкий спектр возможностей для того, чтобы исключать возможности незаконного пересечения границы, однако на работу также влияет большая протяженность границы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники задержали четырех уклонистов, пытавшихся переплыть Тису на резиновой лодке. Мужчины заплатили организатору за "безопасный маршрут" 10 тыс. долларов.

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