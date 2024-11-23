Надувная лодка стоимостью $10 тысяч: пограничники задержали четырех уклонистов, пытавшихся переплыть полноводную Тису. Видео
Украинские пограничники задержали четырех уклонистов, пытавшихся переплыть Тису на резиновой лодке. Мужчины заплатили организатору за "безопасный маршрут" 10 тыс. долларов.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram. Уклонистов ждет наказание согласно украинскому закону.
Четверо нарушителей пытались переплыть полноводную Тису, заплатив по 10 тысяч долларов организатору за "безопасный маршрут". Однако их планы разрушили пограничники: вблизи украино-венгерской границы всех задержали", – отмечается в сообщении.
Работники пограничной службы отметили, что теперь мужчин ждут админпротоколы и ответственность по закону.
Напомним, пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию. Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.
За услуги по переправке мужчины заплатили от 8 до 11 тысяч долларов США каждый. Впоследствии мужчины узнали, что будут плыть через Тису и получили на пятерых резиновую лодку, рассчитанную только на двух человек.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники задержали группу из восьми мужчин, которые хотели незаконно пересечь госграницу, чтобы выехать в Молдову. Для этого мужчины воспользовались услугами администратора одного из Telegram-каналов.
Отмечается, что девять мужчин, желавших незаконно попасть в соседнюю Молдову, обнаружили вскоре возле госрубежа.
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