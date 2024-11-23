Надувная лодка стоимостью $10 тысяч: пограничники задержали четырех уклонистов, пытавшихся переплыть полноводную Тису. Видео

Украинские пограничники задержали четырех уклонистов, пытавшихся переплыть Тису на резиновой лодке. Мужчины заплатили организатору за "безопасный маршрут" 10 тыс. долларов.

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram. Уклонистов ждет наказание согласно украинскому закону.

Четверо нарушителей пытались переплыть полноводную Тису, заплатив по 10 тысяч долларов организатору за "безопасный маршрут". Однако их планы разрушили пограничники: вблизи украино-венгерской границы всех задержали", – отмечается в сообщении.

Работники пограничной службы отметили, что теперь мужчин ждут админпротоколы и ответственность по закону.

Напомним, пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию. Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.

За услуги по переправке мужчины заплатили от 8 до 11 тысяч долларов США каждый. Впоследствии мужчины узнали, что будут плыть через Тису и получили на пятерых резиновую лодку, рассчитанную только на двух человек.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники задержали группу из восьми мужчин, которые хотели незаконно пересечь госграницу, чтобы выехать в Молдову. Для этого мужчины воспользовались услугами администратора одного из Telegram-каналов.

Отмечается, что девять мужчин, желавших незаконно попасть в соседнюю Молдову, обнаружили вскоре возле госрубежа.

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