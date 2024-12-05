В ГПСУ рассказали, сколько преступных групп по переправке уклонистов разоблачили за время полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения в Украине было разоблачено более 700 преступных групп, занимавшихся переправкой уклонистов за границу. В то же время пограничники используют широкий спектр возможностей для выявления информации о подготовке к незаконному пересечению границы заранее.

Видео дня

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы – Украина". Он отметил, что на работу также влияет большая протяженность границы.

"Мы применяем широкий спектр всех наших возможностей для того, чтобы исключать вероятность незаконного пересечения границы. Стоит только понимать, что протяженность границы достаточно велика. Если суммировать участки границы с европейскими странами и собственно границу с Молдовой, это более 1200 км", – подчеркнул Демченко.

По его словам, пограничные наряды, которые патрулируют линии границы, и украинские оперативные сотрудники предварительно ищут информацию о подготовке попыток незаконного пересечения рубежа, а также устанавливают схемы и организаторов.

"И по состоянию на данный момент с начала полномасштабного вторжения разоблачено свыше 700 преступных групп, которые обещали людям содействие в незаконном пересечении", – подчеркнул спикер ГПСУ.

Он добавил, что кто-то из уклонистов самостоятельно пытается проложить для себя маршрут, но большинство обращается к преступным группам.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники задержали на границе с Молдовой очередного уклониста. Он пытался уехать из страны по документам об инвалидности как глухонемой. Задержанный гражданин рассказал, что схему его выезда в Молдову организовала водитель автомобиля. За "услугу" она взяла с мужчины 3,5 тыс. евро.

Документы оказались фальшивыми, что подтвердил сам мужчина, рассказав о деталях попытки незаконного пересечения границы и сдав свою сообщницу.