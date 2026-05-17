'Люди просто жили свою жизнь': спасатели показали трагическое фото разрушенного подъезда в Киеве

Столичные спасатели опубликовали пронзительный кадр с места ликвидации последствий недавнего российского ракетного удара по жилому дому в Киеве. Фотография разрушенного до основания подъезда стала очередным страшным свидетельством жестокости войны.

В дом, где до недавнего времени бурлила жизнь, российский террор принес горе и десятки смертей. Кадры с места теракта опубликовала пресс-служба ГСЧС Киева.

Страшные кадры террора

В разрушенном подъезде, как отмечают спасатели, царила обычная мирная атмосфера: все знали друг друга по имени, дружили по-соседски, заходили в гости на кофе, вместе делили и радость, и печаль. Люди просто жили свою привычную жизнь, строив планы на будущее, пока в их дом не прилетела российская ракета.

В один миг вражеский удар унес жизни 24 человек. Среди погибших – трое детей, украденное и оборванное будущее. Вместе с кирпичом вдребезги разлетелись человеческие мечты и надежды.

Одной из самых жутких деталей на обнародованном фото стал окровавленный матрас среди руин. Предмет, который должен быть символом домашнего уюта, безопасности, нежности и мирного сна, превратился в страшное свидетельство прерванной человеческой судьбы.

"Смотреть на эти развалины без слез больно. Болит за каждого погибшего и за каждого потерявшего родного человека. За каждый разбитый кирпич, который еще вчера был чьим-то теплым домом. Это наша общая боль. Боль всей Украины", – подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, в течение недели с 11 по 17 мая российская оккупационная армия убила в Украине 52 мирных человека. Еще 346 человек пострадали вследствие российской агрессии, из них 22 ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. За почти сутки после удара было известно: погибли по меньшей мере 24 человека, десятки пострадали.

