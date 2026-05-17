Трамп в интервью каналу Fox News после переговоров с Си продемонстрировал, мягко говоря, некоторое изменение позиции насчёт поддержки Тайваня.

Далее текст на языке оригинала.

"Я не хочу, щоб хтось проголосив незалежність, а нам потім довелося б подолати 9500 миль, щоб воювати, щоб вести війну разом із ними", – зазначив Трамп.

Він також не дав чіткої відповіді, чи підпише пакет американської зброї для Тайваню на суму 14 млрд доларів. В Конгресі цей пакет давно схвалили, але ж Білий дім його загальмував.

Трамп, зокрема, заявив у згаданому інтерв’ю:

"Ми не прагнемо воєн. Якщо залишити все як є, думаю, Китай з цим змириться. Але ми не хочемо, щоб хтось сказав: Давайте проголосимо незалежність, адже США напевно підтримають нас".

До речі, президент Тайваню Лай Цінде раніше заявляв, що острову не потрібно проголошувати офіційну незалежність, оскільки він уже вважає себе суверенною державою.

Але навіть така "виважена" позиція Тайвань вже не врятує: Трамп, як бачимо, вирішив його злити.

Між іншим, 23-мільйонний за населенням Тайвань допомагає нам у війні менше, ніж 400-тисячна Ісландія.

Тож Україні варто не шкодувати щодо можливої втрати його не дуже узгодженої із світовим правом незалежності, а своєчасно підметушитися й пов’язати територіальну цілісність Китаю, яку КНР тепер відстоює разом зі Сполученими Штатами, з територіальною цілісністю України. Приміром - за допомоги ООН.

Адже саме на тлі припинення "СВО", що таку цілісність порушує, Китаєві буде політично зручніше "врегулювати" й тайваньське питання, а США – політично зручніше в таке внутрикитайське врегулювання не втручатись, як це вже для себе й вирішив Трамп.

Примат права щодо цілісності країн як універсальний принцип, а не вибірковий для того самого Китаю, має бути послідовним, але нам політично важливо не проґавити вдалий міжнародно-політичний момент.