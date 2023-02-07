Захватчики сами себя выдали: идентифицированы 46 российских артиллеристов, которые обстреливали Харьков. Фото

Государственное бюро расследования идентифицировали 46 российских артиллеристов, которые обстреливали Харьков. Это удалось сделать с помощью документов, которые захватчики спрятали на освобожденных территориях Харьковщины и забыли забрать.

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Таким образом, путинские военные сами себя выдали. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В частности, спрятанная с тайной документацией 138 мотострелковой бригады "второй армии мира" находилась в одном из домов, где находился штаб российских военных.

Работники ГБР осмотрели при проведении стабилизационных мероприятий. Указанные документы содержат информацию о том, что именно это подразделение в начале широкомасштабного вторжения РФ в феврале прошлого года было переброшено с полигона Курской области для продвижения в Харьков.

Оккупанты из этой бригады, среди которых половина срочников, в июне-августе 2022 года обстреливали из дальнобойной артиллерии Харьков. Речь идет, среди прочего, о жилом массиве Северной Салтовки в Киевском районе.

Благодаря найденным документам полностью идентифицированы 46 военнослужащих, номера оружия, которое за ними было закреплено, рапорты и многое другое, полезное для следствия информации.

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