Туристический сезон в Анапе под угрозой срыва: россияне массово отменяют бронирование гостиниц из-за разлива мазута

Туристический сезон в российской Анапе оказался под угрозой срыва из-за утечки мазута в результате крушения танкеров РФ. На сегодняшний день, по меньшей мере, 35% потенциальных отдыхающих уже отказались от забронированных билетов и гостиниц.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал. По его информации, эксперты прогнозируют обрушение туристического потока.

Как утверждают экологи, летом, когда море прогреется, на поверхности может появиться еще больше нефтепродуктов. Поэтому многие туристы стремятся получить возможность отменить поездку без штрафных санкций.

Уже 40% людей, ранее забронировавших путевки, отказались от них по сравнению с аналогичным периодом. Следует заметить, что при этом спрос на отдых россиян во временно оккупированном Крыму продолжает расти.

"На июнь и июль прыгнул на 177% и 132%. Ялта и Алушта показывают увеличение более чем вдвое, Коктебель почти в пять раз. Абсолютный рекорд страны у Севастополя. Здесь рост спроса на весну-лето достигает 80%, на июнь-июль – в три-пять раз", – говорится в сообщении.

Поэтому вместо Анапы туристы планируют ехать в Крым, Дагестан и Приморье. Количество желающих провести отпуск в Адыгее выросло почти втрое, Приморский край показывает рост почти вдвое (+81%).

Напомним, 15 декабря, два российских танкера с нефтепродуктами почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломило пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В суме оба танкера перевозили более 8 тысяч тонн нефтепродуктов.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате аварии российских танкеров в Черном море погибли более трех десятков дельфинов. Их тела выносит на берег. Всего с момента аварии суден в районе Керченского пролива был зафиксирован 61 погибший китообразный.

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