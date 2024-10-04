Зачем в СССР в бачок унитаза клали кирпич: в чем суть хитрого лайфхака

Привычки, существовавшие в эпоху СССР вызывают много вопросов у современной молодежи. К примеру, мало кто может без объяснений понять, зачем капроновые колготки хранили в морозильной камере. Неясно также, почему в квартирах часто клали кирпич в бачок унитаза.

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Кирпич в бачке можно было встретить почти у всех жителей многоквартирных домов. OBOZ.UA рассказывает, в чем смысл этого лайфхака.

Самая популярная версия заключается в том, что таким образом удавалось экономить воду. Кирпич вытеснял часть воды и не позволял бачку набирать больше, чем нужно конкретному потребителю. Говорят, так мол экономили на коммунальных платежах.

Есть несколько нюансов: во-первых, в СССР счетчиков, по крайней мере, как массового явления, еще не было. Да и счета за коммуналку были на достаточно приемлемом уровне.

Более убедительным является предположение, что таким образом люди все-таки экономили – но не воду, а время. Тогдашние наносы в многоэтажках не были так мощны как сейчас. Часто приходилось довольствоваться недостаточным напором воды, что и приводило к более длительной процедуре набора.

А поскольку в одной маленькой советской квартире могло жить и несколько поколений – дети, родители, бабушки-дедушки, длительный набор воды, например, утром, когда все спешат, мог стать очевидной проблемой, которую и решали с помощью кирпича в бачке.

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