Вспоминают до сих пор: в какие предрассудки слепо верили в СССР

Приметы существуют с давних времен, а верить в них или нет – выбор каждого. Например, в народе говорят, что нож, оставленный на столе на ночь, издавна считался вестником бед и несчастий. А сон на белье, выстиранном в понедельник, будет тревожным и беспокойным.

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Некоторые предрассудки пришли к нам из эпохи СССР. OBOZ.UA рассказывает о советских приметах, в которые верят до сих пор.

Счастливый билет

В эпоху развития общественного транспорта приобрела популярность примета о счастливом билете. Все просто – если сумма первых трех и последних цифр на билете совпадала, то билет считался счастливым. Но это не значит, что достаточно просто носить его с собой – принято было его съесть.

Присесть на дорожку

Еще одна популярная примета, которую точно знают на территории бывшего СССР. Собираясь в далекое путешествие, нужно присесть на дорожку. Эта примета, кстати, имеет практическое значение. В тревогах и суете можно забыть о некоторых важных вещах. Если же на минутку сесть и успокоиться в тишине, можно еще раз оценить важные моменты: не забыли ли документы, куда положили деньги, выключили ли утюг и т.д.

Наступить на ногу

Если человек случайно наступил на ногу другу или родственнику, то между ними неизбежно произойдет ссора. По крайней мере, такая примета была широко распространена на территории СССР. Чтобы не допустить конфликтов, нужно немедленно наступить на ногу в ответ – так, мол, негатив сойдет на нет, а дружба сохранится.

Постучать по дереву

Эту примету точно знает каждый. Если сказать что-нибудь хорошее, особенно если озвучить благоприятные планы на будущее, нужно трижды постучаться по дереву, чтобы не испугать успех. Если же деревьев или деревянных предметов рядом нет, можно трижды плюнуть через левое плечо.

Не наступать на люки

Это уже больше меры безопасности, чем приметы. С детства всем говорили обходить люки – ведь еще во времена СССР считалось, что уличные люки ненадежны, и есть риск провалиться под землю.

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