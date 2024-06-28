Забытые украинские дети на улицах Парижа, российский флаг и сомнительные сборы денег: что известно о почетном консуле Украины в Доминикане, попавшей в скандал

Во Франции дети наших военных из Николаева, которых по приглашению почетного консула Украины в Доминикане привезли на экскурсию в Париж, остались ночью на улице. Инициатор поездки не позаботилась о том, чтобы школьников после экскурсии в Диснейленде отвезли на ночлег. Голодные дети вынуждены были спать прямо на тротуаре, укрывшись украинскими флагами.

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Но, как выяснилось, это не единственная скандальная история, связанная с почетным консулом. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Дети военных оказались в Париже среди ночи на улице

В начале мая группа из девяти детей наших военных из Николаевской области отправилась во Францию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил даже глава Николаевского облсовета Антон Табунщик. При этом он упомянул организатора благотворительной поездки – почетного консула Украины в Доминиканской Республике Илону Солонину.

Дети должны были жить в семьях украинцев во Франции по 2-3 человека. Для них организовывались разнообразные экскурсии, в том числе в Диснейленд.

Однако во Франции произошла скандальная история, которая стала известна благодаря Кристине Гомес – украинки, проживающей в Париже.

Она рассказала, что уже не впервые принимает у себя детей из Украины по программе Илоны Солониной "Дети войны" БФ "Культурная дипломатия".

"Вчера наши дети из Николаева уехали из Парижа за средства компании "Бурака Тревел" – в состоянии психического шока и ужасной усталости. На фото, которое вы видите, они сидят на площади Конкорд в три часа ночи после поездки в Диснейленд, замерзшие и в слезах. Имея возможность вызвать такси, их сопровождающая попросила меня забрать детей и отвезти домой", – описывает ситуацию Кристина.

Как выяснилось, Илона Солонина около 11 часов утра завела детей в Диснейленд и оставила там. Без денег, без еды, с двумя сопровождающими из Николаева, которые не знали ни французского, ни английского.

Женщины сами оплатили детям экскурсию в парк развлечений (приблизительно по 100 евро за человека). А после того, как вечером они вышли из парка, за ними никто не приехал, чтобы развести по домам.

Дети почти всю ночь просидели на этой площади, укрывшись флагами, потому что было холодно. Кристине пришлось среди ночи срочно ехать за своими подопечными.

"Дети привезли с собой подписанное украинское знамя, но не захотели отдавать его Илоне. Мне стыдно перед этими детьми, и я попросила прощения у них. Прощения не просит только Илона, так называемый почетный консул Доминиканской Республики. Она спокойно разгуливает в бальном платье благотворительности. А потом едет домой на своем авто, в свою квартиру (где она не принимает никого) спать, пока я развожу детей по домам в 4 часа ночи", – написала Кристина.

Также она отметила, что этот консул получает средства от различных ассоциаций, администраций, собирает их возле церкви, "а затем звонит по ночам и срочно просит деньги на Диснейленд". По словам Кристины, "она требовала у сопровождающих детей из Николаева отправить на свой счет деньги, около 50 тыс. грн, просит чеки за покупки, которые делала не она".

Забрала деньги, которые собрали на другую группу детей

Как оказалось, история с отправкой детей украинских военных во Францию – не единственная. В комментариях под постом Кристины начали писать о других случаях.

"Я тоже принимала детей первый и последний раз еще зимой из Мелитополя. Чтобы дети доехали до Диснейленда, Илона Александровна сказала, чтобы я их посадила в такси самих (девочек 9 и 13 лет) и велела таксисту ехать 50 км в Диснейленд, а там их кто-то встретит. Конечно, я такого не сделала. Были и другие моменты", – написала Надежда Николова.

Эту же "неорганизованность" Илоны отмечали и другие.

Ульяна Флишко, руководитель БФ "Исполнить мечту" ("Здійснити мрію") и проекта "Мой папа защищает Украину" рассказала OBOZ.UA еще одну историю, которая также связана с поездкой николаевских детей в Париж.

Флишко говорит, что давно обратила внимание на страницу Илоны Солониной в Facebook. Там она постоянно постила фото с украинскими детьми в Париже на фоне Эйфелевой башни или Диснейленда, рассказывала об экскурсиях.

"Я сначала присоединилась к ней в друзья, а потом решила с ней познакомиться, поскольку мы также организуем поездки для детей, чьи родители погибли или защищают нас на фронте. Она очень быстро отозвалась, и мы примерно час с ней проговорили по телефону. Во время разговора я еще сказала такую фразу: "Вот ничего себе!" Тогда Илона ответила, мол, не говорите "ничего себе", вы должны сказать "все себе", потому что мысли материализуются". Тогда я еще не обратила внимание на это", – вспоминает Ульяна.

Солонина рассказала, как она организует поездки и сказала, что на группу из девяти детей и двух сопровождающих нужно собрать 3500 евро. По ее словам, переездом будет заниматься спонсор-перевозчик, а жить дети будут у украинцев, которые обеспечивают завтрак и ужин. Нужны только средства на билеты на экскурсии, передвижение в общественном транспорте и обеды.

Ульяна быстро договорилась со своими партнерами, за сбор взялись благотворители из Латвии. Они собрали 3000 евро, а Ульяна, уже через кураторов, организовала девять детей из Херсона, Харькова, Сум, Мариуполя.

"Я тогда познакомила Илону Солонину с латвийским руководителем фонда. Никаких подозрений у меня не возникало. Затем Илона позвонила мне и предложила собрать еще одну группу детей. Даже назвала даты: одна группа поедет с 15 июня по 1 июля, а вторая – с 2 по 15 июля. Я обрадовалась, думала, она нашла тоже деньги. Вскоре она звонит и говорит, что, мол, такая беда, ведь в Париже будут Олимпийские игры и город будет закрыт для туристов. Я удивилась и попросила свою знакомую в Париже узнать. Причем моя знакомая имя и фамилия Илоны слышала, сказала, что она такая активная здесь, мол, мы давно за ней наблюдаем. И еще она сбросила мне ссылку, где говорилось, что Париж никто закрывать не будет", – рассказывает Флишко OBOZ.UA.

Ульяна отправила эту ссылку Илоне, и тут начались неприятности. Как оказалось, за это время доминиканский консул успела связаться с латвийскими благотворителями и попросить перевести ей деньги на детей. Только не уточнила, на каких детей.

"Нам она не сказала, что эти деньги нужны ей на николаевскую группу. Она попросила 2000 евро перевести на счет ее "Культурной дипломатии", а еще одну тысячу евро ей нужно было наличными на мелкие расходы. Мы ей переслали, а тысячу отправили на ее личный счет. Мы были уверены, что речь идет о детях Ульяны, как мы и договаривались", – рассказывает OBOZ.UA латвийский партнер (имени пока не называем по его просьбе).

Это стало неожиданностью и для Ульяны Флишко. Женщина была в растерянности, когда Солонина сообщила ей, что уже использовала 3000 евро на группу детей из Николаева.

"Я ей сказала: "Илона, как вы могли? Наши дети уже сидят на чемоданах, я не буду отказывать им". Тогда она мне говорит, что "пусть едут, но вы снова должны искать спонсоров". Я ей ответила, что "нет, мы их уже нашли, а деньги вы уже даже получили". Ну, она пишет, "хорошо, деньги мы найдем". А через два дня мне из Парижа сбрасывают ссылку на пост Кристины Гомес, где она рассказывает, как Илона поступила с детьми из Николаева", – говорит Флишко.

Фотографируется и раздает награды

Когда Ульяна спросила Солонину, что все это означает, та заявила, что ее просто хотят очернить, потому что ей все завидуют.

Она продолжила утверждать, что деньги потратила на детей из Николаева и вот-вот пришлет отчет. Затем пообещала вернуть 2000 евро. В результате же она заблокировала Ульяну в соцсети. А латвийскому партнеру поступило сообщение якобы от мужа Илоны, что заболела и даже не может говорить.

Но в этот же день в соцсетях появились фотографии Солониной с очередного мероприятия вместе с президентом Украины и другими известными людьми.

В результате фонд Ульяны Флишко и латвийские спонсоры свои деньги так и не увидели, а Солонина продолжает в статусе почётного консула Украины в Доминиканской Республике посещать различные мероприятия, а также собирает деньги на поездки украинских детей во Францию.

Илона побывала даже в Киеве на региональном экономическом форуме, там тоже сделала серию фото с украинскими "топами", в том числе с министром экономики. Также у нее есть фото с Берлинской конференции по восстановлению Украины.

Почетный консул ведет активную общественную и светскую деятельность. К примеру, от имени своего фонда "Культурная дипломатия" раздает награды. В прошлом году она наградила "всемирным орденом Золотой звезды "Культурная дипломатия" телеведущего Тимура Мирошниченко. Такой же награды удостоились певец Олег Скрипка и Вадим Костюк – генеральный консул Украины во Франкфурте-на-Майне".

Семья Илоны и Алексея начинала с туристического бизнеса в Доминикане

А недавно Илона Солонина у себя на странице в Facebook продемонстрировала новый документ – теперь она еще и представительница Торговой палаты Украины в Доминикане.

Также Илона в интервью изданию Business woman (клуб деловых женщин) в 2022 году называется почетным консулом Доминиканской Республики, владелицей туристического агентства и агентства недвижимости Dominikana life. Она говорит, что девять лет живет в Доминикане.

Это издание организовало награждение премиями Woman 2022, среди номинанток в сфере международной политики, вместе с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной оказалась и мало кому известная Солонина.

Кстати, на разных страницах в соцсетях Илона подписана разными фамилиями. Так, например, в российской сети VK есть аккаунт с фото Илоны под фамилией Илона Довгоноженко. Здесь она указывает, что ее отец Александр Довгоноженко из Днепра, она сама родилась в 1984 году и училась в школе № 2 в Калининграде (Россия).

До 2012 году Илона дальше Крыма и Карпат не ездила. А вот после 2012 года, судя по ее страницам в соцсетях, она уехала в Доминикану. И здесь уже вместе с мужем Алексеем Скрипкой они занялись небольшим бизнесом.

Учили туристов серфингу, также Илона проводила для них экскурсии – показывала водопады, местные достопримечательности, устраивала катания на квадроциклах, проводила фотосессии, сдавала в аренду апартаменты, палатки, кровати.

Илона и Алексей уже почистили свои страницы в соцсетях. Но не всё. Поэтому можно увидеть, что их частыми клиентами были российские туристы, которых они развлекали еще до начала эпидемии коронавируса. Россияне оставляли свои отзывы о прекрасном отдыхе с Илоной и Алексеем, отмечая их номера телефонов, которые позже Илона будет использовать в качестве почетного консула.

Есть фото, на котором Илона с туристами в 2015 году устроила марш в Доминикане, посвященный 9 мая, под флагами России и Украины.

Также сохранились фото, где Илона с мужем целуются на фоне российского и украинского флагов осенью 2014 года, когда в Украине уже идет война.

В Instagram Илона под фотографиями часто использовала тег president_vladimir putin. Также Илона фотографировалась на фоне самолета с надписью "Россия", вероятно, она летала в эту страну.

Солонина стала дипломаткой

Из-за эпидемии коронавируса туристов в Доминикане не стало, но Илона появилась на дипломатической сцене. Нам удалось поговорить с украинцами, проживающими в Доминикане. Они рассказали, что тогда на отдыхе в этой стране застряли сотни украинцев, и их нужно было вывозить.

Илона Солонина на своих страницах в соцсетях стала указывать, что она почетный консул Украины в Доминиканской Республике. Хотя единственным почетным консулом в этой стране до июля 2020 был итальянец Андреа Биамоти (к сожалению, он умер от ковида в июле 2020 года).

Путалась в датах. Так, 19 марта 2020 года она предлагает, чтобы обращались к почетному консулу Украины Илоне Александровне Солониной. А позже, уже 30 апреля 2020 года, называет себя лишь "претендентом на почетного консула Украины в Доминиканской Республике".

Илона предлагает купить билеты на самолет, чтобы покинуть Доминикану. Для этого туристы должны связаться с ней. Иногда она называет себя представителем компании Anex tour. Иногда пишет от имени Посольства Украины на Кубе. Так, например, 23 мая 2020 года Илона сообщает, что "Посольством Украины на Кубе прорабатываются разные варианты возвращения наших граждан на родину. В частности, прорабатывалась организация прямого рейса из ДР в Киев".

По ее словам, не было достаточно туристов, поэтому стоимость билетов была высокой – 900-1000 долларов. Чтобы попасть на рейс, нужно обратиться к Илоне Александровне. Указан номер телефона, которым Илона пользовалась, еще когда была организатором экскурсий.

По словам украинцев, вывозом наших граждан занимались Куба и Azur air. Были ли рейсы платными и сколько стоили билеты – данных нет.

В следующий раз, уже в 2022 году, когда началась полномасштабная война, по словам украинцев, местные туристические компании и министерство туризма в Доминикане организовывали бесплатные рейсы для граждан Украины, а также предложили всем украинцам до эвакуации переселиться в одну гостиницу, там их обеспечивали питанием.

Но почему-то всю эту кампанию дезорганизовала Илона Солонина. Тогда она представлялась Илоной Александровной, и многие иностранцы полагали, что "Александровна" – это ее фамилия.

Представители Доминиканской ассоциации туристических перевозок Adotratur, пытавшиеся помочь украинцам, даже обратились в местную печать с заявлением. Там они написали, что "почетный консул Украины Илона Александровна распространяет ложные слухи среди застрявших туристов, что вызывает дезинформацию, что не позволяет туристам разместиться в гостиницах, которые Доминикана назначила для их пребывания, пока они ждут своего гуманитарного рейса".

В результате из 700 туристов переместить в другие отели удалось всего 300.

Пока непонятно, когда Илона Солонина была назначена почетным консулом Украины в Доминиканской Республике. Мы направили запрос в МИД Украины с просьбой дать ответ на этот вопрос. А также уточнить, является ли Солонина консулом сейчас.

Перебралась во Францию и занялась детьми

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Солонина перебралась во Францию. На своей странице в Facebook она рассказывает, как собирала гуманитарную помощь украинцам.

Вскоре она начала собирать средства от имени БФ "Культурная дипломатия" на "проект досуга во Франции для детей Украины, пострадавших от российской агрессии".

На странице начали появляться фотографии Илоны с детьми украинских военных, приехавших во Францию. Она обращается к разным украинским местным органам власти, и те отправляют к ней детей.

Во Францию уже приезжали дети из Мелитополя (сейчас этот город оккупирован), из Стрыя, Херсона. Несмотря на проблемы с организацией поездок, Солонина продолжает копить деньги от неравнодушных людей. На странице она публикует некоторые банковские выписки – 980 евро, 1000 евро, 2200 грн, 20000 грн, банка почти на 78 000 грн. К ней на улице, возле церкви подходят люди и передают кто 50 евро, кто 20 евро.

При этом деньги латвийским спонсорам, по их словам, она так и не вернула.

Разные украинские общественные организации уже обратились в украинский МИД. Они изложили все, что знают о деятельности почётного консула Украины в Доминиканской Республике.

Из МИДа им поступил ответ, в котором говорится, что деятельность Солониной как консула с 17 июня 2024 года досрочно прекращена.

Однако мы ждем ответа на наш запрос от МИД Украины, где, кроме статуса Илоны Солониной, хотели бы знать, с какой даты она назначена почетным консулом Украины в Доминиканской Республике и за какие заслуги.

Также мы написали сообщения в Facebook и самой Илоне и задали ей вопросы, которые пока остались без ответа.