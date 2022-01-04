За пару секунд от здания осталась груда камней: момент обрушения стены в Харькове попал на видео

В сети появилось видео момента обвала офисного здания по адресу пр. Гагарина, 20 в Харькове, который произошел 4 января. На кадрах видно, как менее, чем за минуту, стена упала и от нее осталась груда камней.

Видео опубликовала Харьковская областная прокуратура. Сначала отпала небольшая часть фасада, после чего – сразу четыре этажа.

Напомним, спасатели провели эвакуацию людей. По имеющимся данным, произошло обрушение фасадной стены отселенного четырехэтажного дома. В результате происшествия никто не пострадал. Лишь повреждено перекрытие между тремя этажами. На данный момент здание оцеплено.

Видео дня

Причины обрушения выясняются. Однако, по данным местного Telegram-канала "Веха", он произошел из-за начатого рядом строительства.

Как сообщил директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook, мэр Харькова Игорь Терехов поручил выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему было выдано разрешение на это строительство.

В то же время, как оказалось, никаких разрешений на строительство по этому адресу нет.

"Сегодня информирую коротко, завтра более расширено. Никаких разрешений на строительство по этому адресу нет. То есть собственники рухнувшего здания и арендаторы земли вели его на свой страх и риск, самовольно. Детали уже в среду", – написал он.

Напомним, ранее в Кривом Роге снегопад обвалил недавно отремонтированную крышу одного из многоквартирных домов. В результате весь чердак засыпало снегом, а половину дома замело.

Из-за обвала жильцам пришлось вручную убирать снег с чердака. Люди сбрасывали его в подъезд, а оттуда через все этажи с помощью швабр выталкивали на улицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии в декабре 2021 года из-за взрыва природного газа обрушилось несколько домов. Под завалами оказались 12 человек, среди которых дети и беременная женщина.