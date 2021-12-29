В Кривом Роге из-за снега обрушилась крыша многоквартирного дома. Фото и видео

Во вторник, 28 декабря, в Кривом Роге снегопад обвалил недавно отремонтированную крышу одного из многоквартирных домов. В результате весь чердак засыпало снегом, а половину дома замело.

Об этом сообщил в Facebook депутат городского совета Максим Трач. По его словам, месяц назад в доме был произведен ремонт кровли за 25 000 грн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Речь идет о доме №9 по улице Бахчисарайская в жилмассиве Карачуны в Центрально-Городском районе Кривого Рога.

Из-за обвала жильцам пришлось вручную убирать снег с чердака. Люди сбрасывали его в подъезд, а оттуда через все этажи с помощью швабр выталкивали на улицу.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре образовался транспортный коллапс из-за гололедицы на дорогах. Крупногабаритные авто буксовали, потому что свежий снег притрусил лед на проезжей части.

Появились видео, как внедорожник Land Cruiser тянет на буксире троллейбус, а универсал Audi A6 Avant – грузовик MAN, который в свою очередь тянет фуру.

Ночью 29 декабря на дороги Днепра выехал автомобиль специального назначения "Буран". Он расчищал город после экстремального снегопада.