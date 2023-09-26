За неделю энергетики вернули свет для 60 тысяч семей – ДТЭК

За неделю с 18 по 24 сентября энергетики ДТЭК вернули свет 60 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киевской, Одесской, Донецкой Днепропетровской областях и Киеве.

Об этом сообщают в ДТЭК.

В Киеве после обстрела 21 сентября энергетики оперативно восстановили свет для 3 тысяч семей киевлян. Еще для 1 тысячи семей вернули электроснабжение в Киевской области.

Все чаще повреждаются сети из-за обстрелов в Одесской области. В частности, вчера ночью из-за вражеской атаки без света осталось более 1 тысячи семей, свет в их домах уже восстановлен, сообщают в ДТЭК.

В Донецкой области, которая остается одним из районов наиболее активных боевых действий, за неделю восстановлено электричество для 38 тысяч семей в 43 населенных пунктах. Еще 17 тысяч семей, обесточенных из-за обстрелов, снова получают электроснабжение на Днепропетровщине.

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Как отметили в компании, энергетики ДТЭК Сети, несмотря на обстрелы и сложную ситуацию, продолжают восстанавливать электросети с разрешением Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

Напомним, сообщалось, что энергетики ДТЭК помогли отремонтировать электроинфраструктуру в Херсонской области, разрушенную врагом. Специалисты возобновили работу высоковольтной линии 150 кВ, чтобы подать напряжение в первую очередь на объекты критической инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Херсона, и ввели в работу вышедшую из строя подстанцию из-за подтопления в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.