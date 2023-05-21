За день до 30-летия: умер раненый под Бахмутом Герой из Ровенщины

В ожесточенных сражениях за Бахмут Донецкой области тяжелое ранение получил еще один защитник Украины – житель Березно на Ривненщине Николай Мотрунич. Он был госпитализирован с поля боя, но усилия врачей не дали результата: 21 мая защитник должен был отмечать свой 30-й юбилей, но вместо этого навсегда останется 29-летним.

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Новость о трагической утрате сообщил замглавы Березневого горсовета Богдан Дроженец у себя на Facebook. Он призвал жителей Березно проститься с телом героя, провести его в последний путь с почестями, которые он заслужил.

"Сегодня, 21 мая 2023 года, Березновщина встречает нашего защитника Николая Мотрунича родом из села Зорное. Младший сержант, командир отделения 2 аэромобильного взвода 1 аэромобильной роты 1 аэромобильного батальона в/ч А4350 находился в рядах ВСУ с августа 2022 года", – рассказал чиновник.

У Николая, который мужественно защищал будущее своей страны, остались жена и шестилетний ребенок. Также он запомнится семье как заботливый сын, любящий брат.

Вечная память, честь и слава каждому воину, который полег за Украину!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в памяти и сердцах украинцев навсегда останется юный защитник Бахмута Иван Дмитрук. Вражеский осколок унес жизнь парня, когда ему было всего 19 лет, все было впереди, если бы не безумные амбиции Кремля и его старцев.

Также под Бахмутом в боях с агрессором не стало 25-летнего воина Юрия Юхимюка с Волыни. В начале полномасштабного вторжения он вернулся в Украину из Германии, где жил и работал, чтобы встать на защиту Родины.

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