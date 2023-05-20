Ему было всего 19: в боях под Бахмутом погиб воин из Ивано-Франковской области. Фото

Под Бахмутом погиб юный защитник из Прикарпатья Иван Дмитрук. Ему навсегда останется 19 лет.

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О смерти Героя сообщила Пасечнянская община на своей странице в Facebook. Иван пал в боях за Бахмут вблизи села Богдановка.

Точную дату смерти Героя не называют. Однако известно, что Иван Дмитрук пропал без вести 24 апреля. Его родители разыскивали через соцсети.

Иван родился 15 августа 2003 года в поселке Бытков Пасечнянской территориальной громады Надворнянского района Ивано-Франковской области. Молодой воин погиб за четыре месяца до своего 20-летия.

"Самое большое горе для родителей хоронить своих детей, самых родных, самых лучших...", – говорится в сообщении общины.

Тело воина привезут домой 20 мая. В последний путь Героя проведут 21 мая, похоронят на кладбище в поселке Бытков.

"Просим всех жителей общины выйти к центральным улицам! Достойно встречаем, отдавая последнее уважение украинскому воину во время проезда траурного кортежа, который мужественно защищал нас с вами!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Бахмутом погиб 22-летний защитник Виталий Шаповал из Кировоградской области.

Также в боях за Бахмут погиб молодой защитник из Закарпатья Василий Матийчак. Жизнь защитника оборвалась за два дня до его 22-летия.

В Славянске в боях с российскими захватчиками погиб 19-летний Богдан Овчаренко.

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