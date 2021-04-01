Степанов: в двух областях Украины выявили "южноафриканский" мутант COVID-19

Дарья Дурова Общество 22:54, 1.04.2021 Обновлено: 23:10, 1.04.2021

В Украине циркулируют два новых штамма коронавируса: "британский" – по всей территории, а "южноафриканский" обнаружили в двух областях.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения страны Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, 1 апреля. Он указал, что результаты образцов, отправленные в лабораторию в Лондоне (Великобритания), пришли поздно вечером 31 марта.

В связи с эпидемиологической ситуацией, как подчеркнул Степанов, важно соблюдать правила карантина.

"Для нас сейчас главное – соблюдение правила епидбезопасности, потому что британский штамм, который есть на сегодня в Украине, он пока распространен на всей территории Украины... во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксировано и южноафриканский штамм", – сказал министр.

По словам руководителя ведомства, эти два варианта вируса агрессивны, чем предыдущие, и "меняют нынешнюю картину".

Напомним, ранее министр здравоохранения заявил, что "британский" штамм коронавируса распространился по всей Украине, что связано с ростом заболеваемости и госпитализаций.

Максим Степанов в эфире "Украины 24"
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