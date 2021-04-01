Степанов: в двух областях Украины выявили "южноафриканский" мутант COVID-19
В Украине циркулируют два новых штамма коронавируса: "британский" – по всей территории, а "южноафриканский" обнаружили в двух областях.
Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения страны Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, 1 апреля. Он указал, что результаты образцов, отправленные в лабораторию в Лондоне (Великобритания), пришли поздно вечером 31 марта.
В связи с эпидемиологической ситуацией, как подчеркнул Степанов, важно соблюдать правила карантина.
"Для нас сейчас главное – соблюдение правила епидбезопасности, потому что британский штамм, который есть на сегодня в Украине, он пока распространен на всей территории Украины... во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксировано и южноафриканский штамм", – сказал министр.
По словам руководителя ведомства, эти два варианта вируса агрессивны, чем предыдущие, и "меняют нынешнюю картину".
Напомним, ранее министр здравоохранения заявил, что "британский" штамм коронавируса распространился по всей Украине, что связано с ростом заболеваемости и госпитализаций.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Недавно во Франции обнаружили новый штамм "Андри-Мондор", названный в честь больницы в городе Кретей, где он был впервые зафиксирован.
Еще один вариант COVID-19 выявили в чешском городе Брно. Эту мутацию у пациентов раньше не находили.
В Израиле также нашли штамм коронавируса (P681H) с уникальной мутацией в ключевом белке оболочки.