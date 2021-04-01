Степанов: у двох областях України виявили "південноафриканський" мутант COVID-19
В Україні циркулюють два нові штами коронавірусу: "британський" – по всій території, а "південноафриканський" виявили в двох областях.
Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я країни Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" у четвер, 1 квітня. Він вказав, що результати зразків, надіслані в лабораторію в Лондоні (Великобританія), прийшли пізно ввечері 31 березня.
У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, як підкреслив Степанов, важливо дотримуватися правил карантину.
"Для нас зараз головне – дотримання правил епідбезпеки, тому що британський штам, який є на сьогодні в Україні, він поки поширений на всій території України... у всіх областях він зафіксований. Ба більше, у нас у двох областях зафіксовано й південноафриканський штам", – сказав міністр.
За словами керівника відомства, ці два варіанти вірусу агресивніші, ніж попередні, і "змінюють нинішню картину".
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я заявив, що "британський" штам коронавірусу поширився по всій Україні, що пов'язано з ростом захворюваності і госпіталізацій.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нещодавно у Франції виявили новий штам "Андрі-Мондор", названий на честь лікарні в місті Кретей, де він був уперше зафіксований.
Ще один варіант COVID-19 виявили в чеському місті Брно. Цю мутацію у пацієнтів раніше не знаходили.
В Ізраїлі також знайшли штам коронавірусу (P681H) з унікальною мутацією в ключовому білку оболонки.