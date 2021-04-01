Степанов: у двох областях України виявили "південноафриканський" мутант COVID-19

Дар'я Дурова Суспільство 22:54, 1.04.2021 Оновлено: 23:18, 1.04.2021

В Україні циркулюють два нові штами коронавірусу: "британський" – по всій території, а "південноафриканський" виявили в двох областях.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я країни Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" у четвер, 1 квітня. Він вказав, що результати зразків, надіслані в лабораторію в Лондоні (Великобританія), прийшли пізно ввечері 31 березня.

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, як підкреслив Степанов, важливо дотримуватися правил карантину.

"Для нас зараз головне – дотримання правил епідбезпеки, тому що британський штам, який є на сьогодні в Україні, він поки поширений на всій території України... у всіх областях він зафіксований. Ба більше, у нас у двох областях зафіксовано й південноафриканський штам", – сказав міністр.

За словами керівника відомства, ці два варіанти вірусу агресивніші, ніж попередні, і "змінюють нинішню картину".

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я заявив, що "британський" штам коронавірусу поширився по всій Україні, що пов'язано з ростом захворюваності і госпіталізацій.

Максим Степанов в ефірі "України 24"
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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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