Британский штамм COVID-19 распространился по всей Украине, он в три раза заразнее

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что британский штамм коронавируса распространился по всей Украине, что связано с ростом заболеваемости и госпитализаций.

На брифинге 23 марта он сообщил, что британская мутация COVID-19 в три раза заразнее обычного штамма, вариант вируса более агрессивен и поражает молодых людей.

Для этого штамма характерно более тяжелое течение болезни. Кроме органов дыхания, вирус поражает слизистые почки и даже центральную нервную систему, также печень.

"У штамма очень короткий инкубационный период – один-три дня, болезнь развивается очень быстро. Вирус начал поражать младшую возрастную группу. Если раньше основная группа людей, которые попадали в наши больницы, была старше 60 лет, то сейчас у нас растет количество госпитализаций с гражданами от 30 до 40 лет", – сказал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине изменили правила пересечения границы для иностранцев. Теперь у них будут требовать справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, независимо от того, из страны с каким уровнем распространения коронавируса они будут прибывать.